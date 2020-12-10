Senato'da BAE'ye F-35 satışını engelleme girişimi başarısız oldu

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ABD Senatosu, ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 savaş uçakları, Reaper droneları ve benzer ileri savaş araçlarını satmasına yönelik itirazları gündeme getiren önergeleri reddetti.

Bu gelişme, Donald Trump 20 Ocak'ta görevden ayrılmadan önce BAE'ye satışın gerçekleştirilmesini sağlayacak bir anlaşma yapılmasının önünü açtı.

Önergeler 2 Demokrat ve bir Cumhuriyetçi senatör tarafından sunulmuştu. Bu senatörler F-35 ve benzeri ürünlerin satılmasının Orta Doğu'da bir silah yarışı başlatacağından ve aceleci davranıldığından endişe duyduklarını ifade ettiler.

Önergeyi sunan senatörlerden Demokrat Bob Menendez, "Ortada çok fazla ciddi soru var. Bu sorular ABD'nin uzun süreli ulusal güvenlik çıkarlarıyla ilgili" dedi.

Senatörlerin satışı engelleme girişiminin başarılı olmamasının ardından süreç devam edecek.