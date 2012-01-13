-Senato Başkanı Bel, yasa teklifine sıcak bakmıyor PARİS (A.A) 13.01.2012- Fransa Senatosu Başkanı Jean-Pierre Bel, mecliste kabul edilen ve 23 Ocak'ta senato gündemine alınan yasa teklifine sıcak bakmadığını açıkladı. Almanya'ya yaptığı bir ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bell, ''Giderek anılarla ilgili parlamentoda yasalar yapılmasını daha az destekliyorum'' ifadesini kullandı. Fransız parlamenter sistemine göre, senato başkanının oy verme zorunda olmadığını hatırlatan Sosyalist Senato Başkanı, ''Fransa ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine ihtiyaç olduğu bir dönemde, ikili ilişkilerin gidişatından endişe duyduğunu''söyledi. Fransa'da Senato Kanunlar Komisyonu, mecliste kabul edilen 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifini 18 Ocak'ta görüşecek ve usulen bir raportör tayin edecek. Hükümetin, mecliste geçen yasa teklifini senatoya doğrudan resmen göndermesinin ardından, 17 Ocak'ta toplanacak başkanlık divanının, yasa teklifini resmen genel kurul gündemine almasına kesin gözüyle bakılıyor.