-SENARYODAKİ HAYALLER GERÇEK OLDU BURSA (A.A) - 14.07.2010 - Bir Bursaspor taraftarının hikayesinin anlatıldığı ve senaryosu 3 yıl önce yazılmasına rağmen Bursaspor'un şampiyonluk öyküsüyle arasında dikkati çekici benzerlikler bulunan ''Adı Aşk Bu Eziyetin'' adlı film, 3 Eylül'de 10 kopyayla vizyona girecek. ''Sıfır bütçe''yle çekilen ve post-prodüksiyon işlemlerinin Nilüfer Belediyesinin sponsorluğuyla tamamlanabilmesi sayesinde vizyona girebilecek filmde öne çıkan en önemli benzerlik, taraftarların Bursaspor'un Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olması hayalinin gerçekleşmesi. Filmin yönetmeni Suat Oktay Şenocak, Nilüfer Belediyesinde düzenlenen basın toplantısında, açık denizlerde yaşanan fırtınaları kimsenin umursamadığını, herkesin geminin limana girmesine önem verdiğini belirterek, kendilerinin de çekim sırasında yaşanan sıkıntıları unutup, filmin seyirciyle buluşmasını heyecanla beklediklerini söyledi. Filmin post-prodüksiyon işlemlerinin tamamlanabilmesi amacıyla kullandıkları kameraları bile satışa çıkardıkları dönemde, Nilüfer Belediyesinin imdatlarına yetiştiğini ifade eden Şenocak, Nilüfer Belediye Meclisinden oy birliğiyle filme 50 bin liralık destek kararı çıkmasının önemine işaret etti. Şenocak, Bursaspor Kulübünün, neden göstermeksizin film projesine sahip çıkmadığına değinerek, ''Film vizyona girdikten sonra, çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacağız. Umarım takımın başarısına denk gelen başarılarla festivallerden ayrılırız'' dedi. -KALAN HAYAL, REAL MADRİD'İ YENMEK- Filmin senaryosunun 3 yıl önce yazıldığını anlatan Şenocak, şöyle konuştu: ''Filmin senaryosundaki birçok şey, gerçek oldu. Ekim ayındaki çekimlerde, filmin baş karakteri Metin'in Ulu Cami'deki Bursaspor'un şampiyonluğu için dua etmesini çektikten sonra aramızda (Bakarsın gerçek olur) diye konuşmuştuk. Filmde, Eskişehir'de iki taraftar grubu arasında oynanan maçı, bir seyirci Bursaspor-Beşiktaş maçını anlatır gibi anlatıyor ve maç sonunda Bursaspor, Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluğunu ilan ediyor. Bu da geçen sezonun son maçında gerçek oldu. Filmde yer alan ve şu ana kadar gerçekleşmeyen tek hayal, Bursaspor'un Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i yenmesi.''