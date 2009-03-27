Senaryodaki 1 numara iddianameye girdi

Ergenekon iddianamesinde yer alan bir senaryoya göre varlığı iddia edilen örgütün lideri Korgeneral Turan Bey.



Eyüp Erdoğan / Tempo24



İkinci Ergenekon iddianamesinde varlığı öne sürülen örgütle ilgili bir de senaryoya yer verildi. Sanık Erol Mütercimler’in bilgisayarında bulunduğu öne sürülen “senaryo.doc” adlı bilgisayar dosyasında, dizi veya sinema filmi için yazıldığı anlaşılan bir senaryo bulundu.



Bu senaryoda Ergenekon adlı örgütten açıkça bahsedilirken, kamuoyunda uzun süredir tartışılan örgüt liderinin adı da veriliyor. Senaryoya göre Ergenekon’un bir numarası, Genelkurmay istihbaratından emekli Korgeneral Turan Bey. Turan Bey’in görünürdeki göreviyse Türk Silikon Vadisi adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı.



Zihin kontrol yöntemi



Yine bu senaryoya göre, Ergenekon üyelerinin sağlamlığının ve hiç satın alınamamasının nedeni, örgüt içerisinde zihin kontrol yöntemi denilen özel bir yöntemin kullanılması.



‘Ergenekon propagandası yapılıyor’



Savcının bu belgede yer alan senaryoyla ilgili olarak mahkeme heyetine sunduğu iddia ise iddianamede aynen şu cümlelerle ifade ediliyor:



“Şeklindeki yazıları senaryo olarak yazmış olması da Ergenekon’u bildiğini ve propagandasının yapıldığı senaryoları yazmak suretiyle örgütün propagandasını yaptığı anlaşılmaktadır.”



İşte iddianamede Erol Mütercimler’e ait olduğu öne sürülen senaryo.doc adlı dosyanın içeriğinin ve savcının iddiasının yer verildiği o bölümün orijinal metni…



“senaryo.doc” isimli dosya içeriğinde



1-Derin Devlet yapısı



2- Kahraman....TV programcısı....Yakup Cemil (teşkilatı mahsusa)



3- Sevgilisi medya grubunda çalışan gazeteci kız, Banu. Babası emekli albay Mitçi, emekli olurken öldürülecek. Albay Talat bu örgüte üye... Örgüt uykuda...uyandırılması gerekiyor, büyük tehlike var. BOP, PKK- Kürdistan-Ermeni (11, 13 veya 17 kişi, numeraloji, düşün)



4-Bu örgüt üyeleri uykudayken babadan oğula devrediliyor. Uyandıran oğullar olacak, aktifleşmek için dışardan üyeler alınacak. Aynı zamanda faaliyetler için finans bulunması tartışmaya açılıyor, finans gizlenmiş, dizini ortalarına doğru ekrandaki olaylardan hissedecek (finans kaynakları bir kısmı örtülü ödenekten, bir kısmı devlet ihalelerinden komisyon, altın olarak olarak depolanmış, özel bankalar kurdurtulacak ve boşaltılacak. Örgütün eski yıllara ait toplantılarında görüntüler. 1955, 6-7 Eylül olayları, örgüt toplantılarında alınan kararlar birisi,



5- Banu babası öldürülünce örgüte girmek istiyor. Banu iki kardeşten birisidir, erkek olan üsteğmenken PKK tarafından öldürülüyor. Öteki erkek coçuk Amerika’da Bill Gates şirketinde bilgisayar mühendisi olarak çalışıyor, aynı zamanda hacker, babası öldürülene kadar Türkiyeyi aşağılayan, halkı ile alay eden, babası ile çatısıp küsmüş olan bir karakterdir.

6-Banu araştırıp önüne koysun. Gazeteci çocuk önce haberdar olmayacak, bir süre sonra haberdar olacak. Banu babasının öldürüldüğü trafik ışıklarında garip bir adam görüyor, aynı adamı evdeki çay götürmesi sırasında evinde görüyor. Toplantılarda o adam da var. Evdeki toplantılarda üstteğmen bulunuyor. Çayları üstteğmen alıyor, içeri sokmuyor. Banunun kaşkollu adam dikkatini çeker. Bu adam babasının öldürüldüğü yerdeki adamdır. Yurtdışı gizli örgütleri tarafından satın alınmıştır.



7- Banu kaşkollu adamı Yakup Cemile anlatır. Ancak evdeki toplantı konusunda yalan söyler. Buna karşın görmüş olduğu sembolü YC’ye tarif eder. YC de gizli örgütlerle ilgili araştırma yapıyor. Evde sembomler kitabı vardır. Atkıdaki bu sembolü Banu ile araştırırlar. YC Banunun ısrarı üzerine bu sembolü kitaptan araştırır ama onu komplo teorisyeni olmakla suçlar.



8- Ölen üsteğmen Kemal’in bir defterini mayına basıp sakat kalmış olan ve ordudan emekli edilen sınıf arkadaşı Murat getirir. Banu defteri karıştırıken yine farklı sembollere ve anlatım tarzına rastlar. Bir kaç sayfa sonra, babasıyla kardeşinin ait oldukları örgütü ordan öğrenir. Ancak ne yapacağını şaşırır. YC’ye bundan söz etmeme kararı alır. Ama bir yandan da babasının kim tarafından öldürüldüğünü merak eder. Annesi Banu 28 yaşında annesi o 15 yaşındayken ölmüş.



9- Banu Kemalle konuşup onun ne bilip bilmediğini sorgular. Öğrenebildiği tek şey, Kemalin kısa bir süre sonra Muratı çok özel bir toplantıya davet edeceğini ve kutsal bir amaç için bir örgüte gireceğini söylemesidir. Banu ile Murat bu konuda konuşmamak için birbilerine söz verirler.



10- Yan öykü: Muratın sakat kalışı, iş arama serüveni başka çarpıcı olaylar yaşanışı anlatılacak. Harp Okuluna girdiğinde sözlüsünden ayrılmış olacak. Doğuda görevdeyken bir eşraf kızıyla evlensin. Kız Akdeniz Hummasıdır, ancak bu Murata söylenmemiştir. Gerdek gecesi problem yaşanır, sonra boşanırlar. Murat İstanbula dönünce ağır depresyon geçirir, ailevi sorunları olur. Bu sırada daha önce ayrılmış olduğu sözlüsü psikiyatr olmuştur. Muratı arar konuşurlar ama ancak biraraya gelmezler. Murat bir iki iş arama denemesi başarısızlıkla sonuçlanır. Ama son başvurduğu hızlı taşımacüılık yapan şirketin insan kaynakları müdürü, asteğmen kardeşini güneydoğuda kaybetmiş bir genç kadındır. 7 yabancı dili (4 Türk lehçesi bilen) mükemmel konuşan Murat’a iş bulur.



11-Banu’nun ABD’deki kardeşi Levent babalarının gömüldüğü akşam ablasıyla hem babasıyla olan ilişkisi hem de ülke sorunlarına bakışlarındaki farklılık nedeniyle çok ağır bir tartışmaya girerler. Banu babasının etkisiyle çok açık biçimde yurtsever yanı ağır basan klasik ulusalcı diyaloglara sahiptir (ara verilecek). Levent ise bunların modası geçmiş, konuşmalar olduğunu küreselleşme, YDD çizgisinde jargon kullanan diyalogları olacak. Vahşi kapitalizmi savunacak. Babaları 13 Eylül 2003’te (numeralojik tarih koy, örgüte mesaj olan bir tarih koy) öldürülsün. Tartışmalar 15 Eylül 2003 akşamı oluyor. Bu sırada kafası karışık Amerikada olan olaylar sonucunda 11 Eylül saldırısının Amerikan derin devleti tarafından yapıldığını duyuyor ama üzerinde durmuyor, işleri kötü gitsin, Amerikalı Jane ile evliliği de kötü gitsin. Hackerlık yapmak hobisi, geceleri hackerlık yaparken, FBI veya Pentagon dosyalarına giriyor ve Aynanın Arkası Şubat 2005’te gösterilen Pentagon fotoğraflar görüyor. Kafası dalgalı, ABD’de işler kötü, Evlilik kötü (karısı boynuzlatıyor, o kültüre ait soğuma vurguları, doğu Batı çelişkileri, İslam ve Türk olarak Amerika’da yaşaması zorlaşsın, bu da 11 Eylül’le bağlantılı, 11 Eylüle olan ilgisiniğ arttırıyor). Şubat 2005’te Türkiye’ye geliyor, Banu YC ve Levent Habertürk izlerken, birden karşılarında 11 Eylül görüntüleri beliriyor. Gizli dosyalarda görünen görüntüleri merak ediyor, araştırıyor, programa ulaşıyor. Bu olayla Şubat 2005’ten sonra Türkiye’ye dönmeye karar veriyor ve Levent geliyor. Banu ile ilişkileri düzeliyor. Ergenekon örgütünün lideri Genelkurmay istihbaratından emekli Korgeneral Turan bey (Turk Silikon Vadisi şirketinin yönetim kurulu başkanı) Leventle La Bohemi (şirketin sponsorluğunda) izlemeye gitsin, Banu aracılığı ile bilet ulaştırıyor. İş teklifi yapacak. Asıl niyet Ergenekona almak. La Bohemden çıkınca bir bara gitsinler, Leventin dünyaya bakışıyla ilgili sorguluyorlar. Kazanılabilir olduğunu görüyorlar. Leventin kafası halen karışık, çelişkide.



12- YC TV programcısı 35 yaşında ve yapmış olduğu bir programdan dolayı ödül kazanmıştır. Ödül töreninin yapıldığı akşam albay Talatın da emeklilik törenin yapıldığı akşamdır. Bu nedenle Banu babasının törenindedir. 13 Şubat 2003 saat 18:00’de Suadiye’de hayal meyal seçebildiği atkılı adam ve cinayet. Çapraz ateş 2 kişi. YC bu törende çok etkilenir. ‘Bundan sonraki meslek yaşantımda, toplumu ilgilendiren sorunları araştırıp, ekrana getirmeye söz veriyorum’.



13-YC karakterinin avantaji şudur: haftada bir program yapan bir televizyoncu olmuş olması nedeniyle, Türkiye ve dünya olaylarını hem arşivlerde araştırıp, hem de günümüzde olanları ekrana getirme şansına sahiptir. Bu nedenle dizinin izleyicisi çok dinamik olarak, kendisinin de içinde yaşadığı aynı haftanın olayını da önemli siyasi sosyal ya da eknomik olayın gizli kalmış yönlerini de YC kişiliğinde öğrenmektedir. Önemli not: mafya, istihbarat örgütü, Irak Suriye olayları, Gizli örgütler, gibi konularda her hafta onun programından görüntüler izleyeceğiz.



14- YC ile Banu birbirine ilgisi olan ama henüz sevgili boyutunda ilişkisi olmayan iki kişidir. Banu babasının öldürülmesi konusunda yardım istemesi sırasında ilişkileri başlayacak.



15- YC ve Banu bu cinayetin sır perdesini aralamaya çalışırken, derin devlet denen olguyla karşılaşacaklar. YC’nin araştırmalarında Türkiye’deki askeri darbeler, gençlik hareketleri, sendikalar, sağ-sol örgütler ve yabancı bağlantıları, Nato-P2 bağlantıları.



16-Ergenekon adını verdiğimiz örgüt yanlızca emekli subayların yer aldığı subayların yer aldığı bir örgüt değil, içinde işadamı, bankacı, gazeteci, doktor, akademisyen, emekli MIT ve emniyet mensublarının yer aldığı ve yer alacağı.



17-Mit içinden bir grup, kompartman Ergenekonun uyanışının istihbaratını alıyor. Bu hücrenin içinde Ergenekonun kösteği Kenan onlar izlerken o da MİT’i izler Turan beye bilgi verir. Kenan Mossad ve Mit arasında bağlantıdadır. CIA’e ve Mossad çift taraflı çalıştığı izlenimi verir, ama koyu Türkçüdür. CIA’in üstündeki gizli bir örgüt Ergenekonu farkeder. Talat beyi öldürür. Talat beyin kim tarafından öldürüldüğünü net olarak anlamaz. Ama kafalarında bir dış bağlantı imajı yerleşecektir.



18-Mahir Çayanların maltepeden kaçması, M. Ali Ağca’nın Kartal cezaevinden kaçmaları. Uğur Mumcu, Abdi İpekçi, Barış Gönüllüleri, Dev Gençin Amerikalıları denize dökmesi. 15-16 Haziran işçi olayları, Nihat Erimin öldürülmesi, Memduh Ünlütürk cinayetleri. 24 Ocak kararları, Banker Kastelli skandalı. 12 Mart, 12 Eylül, 27 Mayıs. Cumhuriyet tarihini tümü...Kahramanlar bu bağlantıların bir kısmını çözebilecek.



19.Mind Control meselesi ve bunla ilgili yapılan seanslar. Ergenekon çok güçlü Hasan Sabbahtan gelme özel hiç bilinmeyen halüsinojenlerle zihin kontrolü yapan bir örgüt. Sağlamlığı ve insanların satın alınaması ordan geliyor.



Şeklindeki yazıları senaryo olarak yazmış olması da ERGENEKON u bildiğini ve propagandasının yapıldığı senoryoları yazmak suretiyle örgütün propagandasını yaptığı anlaşılmaktadır.