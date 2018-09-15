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Senarist Deniz Yayın, yaşamını yitirdi

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- SENARİST ve sinema araştırmacısı Deniz Yayın, Bursa'da, tedavi gördüğü hastanede yapılan ameilyat sırasında hayatını kaybetti

15 Eylül 2018 16:10

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- SENARİST ve sinema araştırmacısı Deniz Yayın, Bursa\'da, tedavi gördüğü hastanede yapılan ameilyat sırasında hayatını kaybetti. 
​Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde hastalığı nedeniyle tedavi gören Deniz Yayın, dün saat 18.00 sıralarında ameliyat sırasında yaşamını yitirdi. Yayın\'ın bugün ikindi Karacabey Ulu Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacabey Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi. 
Senaryosunu yazdığı, ‘Filmin Yaşı Yok- Vurun Kahpeye 4’ isimli filmi ile 47\'nci Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’nde ödül kazanan Deniz Yayın, birçok filmin senaryosuna da katkıda bulunmuş, Yeşilçam ile ilgili programlar sunmuştu. Sinematürk kanalında hazırlayıp sunduğu ‘Deniz Yayın ile Yeşilçam Denizi’ programla hafızalara kazınan senarist Deniz Yayın, Nebahat Çehre, Ahu Tuğba, Zeki Alasya ve Fikret Hakan gibi birçok ünlü ismi konuk etmişti. 
Ses sanatçısı Onur Akay, Deniz Yayın’ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hasebından duyurarak şu ifadaleri kullandı:
\"Deniz Yayın, yakalandığı hastalık nedeni ile dün ameliyata alındı. Maalesef ameliyat masasında dün 18.00 saatlerinde vefat etti\" dedi.

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