'Sen omurgasızsın, verdiğin sözün arkasında dur'

T24 - CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun, partisini ‘dik durmamakla’ suçlayan Başbakan Erdoğan’a, yanıtı sert oldu. Kılıçdaroğlu: 'Sen kimsin de bunları bize söylüyorsun. Senin sorgulama hakkın da yok, yetkin de yok, sen zaten omurgasız birisin. Sen verdiğin sözün arkasında dur.' dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ak Parti grup toplantısında partisini “Dik durmamakla” suçlayan Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Sayın Başbakan sen kimin omurgasını sorguluyorsun? Senin sorgulama hakkın da yok, yetkin de yok, sen zaten omurgasız birisin” sözleriyle karşılık verdi.Hürrriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



CHP grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “Gazeteciler ‘Sayın Başbakan neden GAP’ı kaldırıyorsunuz’ diye soruyor. ‘Bunu nereden uyduruyorsunuz?’ diyor. Sayın Başbakan, altında imzası olduğu tasarıdan habersiz. Bir de her açıklamasında sürekli ‘Dürüst olun’ diyor. Bir insan dürüstlüğü her defasında ön plana alıyorsa, bunun altında bir şey vardır zaten” yorumunu yaptı. Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:





'Kimse böyle kıvıramaz'



“Genel Başkanımız Deniz Baykal’la birlikte katıldığı bir televizyon programında ‘Dokunulmazlıkları kaldıracağız’ diyor. Seçimleri kazanmış, gazetecilere verdiği yanıt, ‘İlk yılda bu konuyu düşünmüyoruz.’ Kıvırmaya bak! Kimse böyle kıvıramaz. Hadi diyelim ki kıvırdı, şimdi hangi yıldayız, 2010. Allah aşkına bu kıvrıla kıvrıla ne olacak? Şu verdiğin sözün arkasında adam gibi dur, kaldır dokunulmazlıkları. Şimdi bu kalkacak, ‘Yok efendim omurgalı olun, sözünüzün ardında durun.’ Sen kimsin de bunları bize söylüyorsun?



Peygamberin çirkin karikatürlerini çizerler çıkar, efelenirsin, sonra gider kuzu kuzu Rasmussen’e oyunu verirsin. Peygamber sevgisi sende bir günlük mü? AKP Kızılcahamam’da kamp yapıyor, Başbakan, ‘73 milyonun yaşam tarzının hak ve hukukun teminatı benim’ diyor. Eğer o teminatsa yandık. Sayın Hüseyin Çelik çıkıyor ve Başbakan’ı düzeltiyor, ‘Hiçkimse kimsenin teminatı değildir’ diyor.





'Recep Larousse'



Biz ne dediysek söylediğimizin arkasında durduk. Hiçbir zaman, hiçbir yerde söylemlerimizden vazgeçmedik. Sayın Başbakan unutmasın, benim adım Recep Tayyip Erdoğan değil. Ve arkadaşlarıma talimat verdim, ‘Recep Bey’den inciler’ diye bir kitap yazacağız. Eğer kitap çok kalın olursa adına ‘Recep Larousse’ diyeceğiz. Daha binlerce örnek var. Bu insan bu ülkeyi yönetiyor, işin acı yanı o. Sonra kalkıp, bu insan bize demokrasi dersi veriyor. Ağrıma giden de o. Söylediğini 24 saat geçmeden yalanlayan, omurgası olmayan, kararlı olmayan bir insan, bu ülkeye başbakanlık yapabilir mi?







