T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen neden S&P'nin kuyruğuna takılıyorsun

Erdoğan konuşmasında iki gün önce Ankara'da terör zirvesinde bir araya geldiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi

08 Haziran 2012 19:44

Başbakan Erdoğan, iki gün önce terör zirvesinde bir araya geldiği CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Denizli'den yüklendi: "Türkiye'ye haksızlığı uluslararası bazı kredi kuruluşları zaten yapıyor. Sen neden onların kuyruğuna takılıp gidiyorsun."

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli İl Kongresi'nde konuşma yaptı.
 
Ekonomideki durumla ilgili değerlendirme yapan Başbakan ''Şimdi birileri çıkıyor. CHP Genel Başkanı... 'Bu rakamlar yanlış. Türkiye dünyada en hızlı büyüyen ikinci ülke değil' diyor. Bunların isminin başında hesap uzmanı sıfatı var ama bunlar gösterge okumayı dahi maalesef bilmiyorlar. Yahu Türkiye'ye bu haksızlığı uluslararası bazı kredi kuruluşları (S&P) zaten yapıyor. Sen neden onların kuyruğuna takılıp gidiyorsun. Sen neden o art niyetli kredi derecelendirme kuruluşlarının dilini üslubunu kullanıyorsun'' dedi.
 
Bugün karnelerin alındığını hatırlatan Erdoğan, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasını eleştirdi. Erdoğan, "4+4+4 ile ilgili anamuhalefet partisi, önce 'bizim de buna desteğimiz var; meslek okulları niçin mahrum olsun' derken, bugün, usulden müracaatı reddetmesine karşın bu defa esastan tekrar Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Çok anlamlıdır bu. Bunlar, sözlerinde samimi değil. Akşam başka sabah başka... Dik durmak başka bir şey'' değerlendirmesini yaptı.
 
Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, ''Bugün yine Hama'da Suriye'nin diğer kentlerinde yapılan katliamı sessiz, umursamaz şekilde seyredenler, akan kanın kendi ellerine kendi yüzlerine kendi vicdanlarına sıçrayacağını görmelidir, bilmelidir. Kim olursa olsun, biz Türkiye olarak bunun takipçisiyiz, sonuna kadar takip edeceğiz. Hiç kimse kenara çekilip de elini, kolunu bağlayıp oturamaz. Devlet destekli milislerin, gözü dönmüş katliamları karşısında artık hiç kimse sessiz duramaz'' diye konuştu.
 

ETİKETLER

erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24