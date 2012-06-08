Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen neden S&P'nin kuyruğuna takılıyorsun

Başbakan Erdoğan, iki gün önce terör zirvesinde bir araya geldiği CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Denizli'den yüklendi: "Türkiye'ye haksızlığı uluslararası bazı kredi kuruluşları zaten yapıyor. Sen neden onların kuyruğuna takılıp gidiyorsun."

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli İl Kongresi'nde konuşma yaptı.

Ekonomideki durumla ilgili değerlendirme yapan Başbakan ''Şimdi birileri çıkıyor. CHP Genel Başkanı... 'Bu rakamlar yanlış. Türkiye dünyada en hızlı büyüyen ikinci ülke değil' diyor. Bunların isminin başında hesap uzmanı sıfatı var ama bunlar gösterge okumayı dahi maalesef bilmiyorlar. Yahu Türkiye'ye bu haksızlığı uluslararası bazı kredi kuruluşları (S&P) zaten yapıyor. Sen neden onların kuyruğuna takılıp gidiyorsun. Sen neden o art niyetli kredi derecelendirme kuruluşlarının dilini üslubunu kullanıyorsun'' dedi.

Bugün karnelerin alındığını hatırlatan Erdoğan, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasını eleştirdi. Erdoğan, "4+4+4 ile ilgili anamuhalefet partisi, önce 'bizim de buna desteğimiz var; meslek okulları niçin mahrum olsun' derken, bugün, usulden müracaatı reddetmesine karşın bu defa esastan tekrar Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Çok anlamlıdır bu. Bunlar, sözlerinde samimi değil. Akşam başka sabah başka... Dik durmak başka bir şey'' değerlendirmesini yaptı.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, ''Bugün yine Hama'da Suriye'nin diğer kentlerinde yapılan katliamı sessiz, umursamaz şekilde seyredenler, akan kanın kendi ellerine kendi yüzlerine kendi vicdanlarına sıçrayacağını görmelidir, bilmelidir. Kim olursa olsun, biz Türkiye olarak bunun takipçisiyiz, sonuna kadar takip edeceğiz. Hiç kimse kenara çekilip de elini, kolunu bağlayıp oturamaz. Devlet destekli milislerin, gözü dönmüş katliamları karşısında artık hiç kimse sessiz duramaz'' diye konuştu.