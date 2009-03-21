Sen misin Bakan'ı protesto eden!

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği konferansta Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’i protesto eden öğrencilere bürokrasi ağır fatura çıkardı.



Protestocu öğrencilerden biri hem yurttan atıldı hem de öğrenim bursu kesildi, bir öğrenci de öğrenim bursundan oldu. Yurt-Kur’da 13 Ocak’ta yapılan bir konferansa katılan Çelik’i, Hacettepe Üniversitesi’nden bir grup öğrenci protesto etti. Sol görüşlü gençler, Çelik konuşurken "Yeter artık, bu yalanlarla insanları kandıramazsın" diyerek bağırınca salondan çıkarıldılar. Bir odaya kapatılan öğrencilerin tek tek isimleri belirlendi.



Savcıdan ders



Bu öğrencilerden Ayten Doğan, Rıza Güner ve Kubilay Akçay, gözaltına alındı. İfadeleri alınan öğrenciler serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı Levent Savaş, protestonun "suç oluşturmayan demokratik tepki" niteliğinde olduğunu vurgulayarak, kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi. Yargılanmaktan kurtulan öğrenciler, bürokrasinin elinden kurtulamadılar. Gözaltına alınan üç öğrenciden ikisi mezun olduğu için haklarında başkaca bir işlem yapılmadı. Ancak Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümü son sınıf öğrencisi Ayten Doğan, Başbakanlık’tan aldığı öğrenim bursunun 7 Şubat’ta kesildiğini öğrendi. Önceki gün de Doğan’a, Tahsin Banguoğlu Yurdu’ndan atıldığı bildirildi.



Bursla geçiniyorum



Doğan, bir hafta içinde avukatı aracılığıyla ilgili makamlara başvurdu ve bu karara itiraz etti. Doğan, "Bursumun kesilme nedenini sordum. Memurlar, ’bilgisayarda süresiz dondurulduğu görülüyor. Neden kesildiğine ilişkin bir bilgi yok’ dediler. Bunun üzerine nedenini, dilekçeyle sordum, ama yanıt alamadım. Ben yetersiz yurtları protesto ettim. Devlet yurtlarının sayısı az tutularak öğrenciler, cemaat yurtlarının kollarına bırakılıyor. Ben yurtta kalıp, burs parasıyla geçiniyordum. Ailemin bana bakacak durumu yok. Şimdi hem barınaksız hem parasız kaldım" dedi. Aynı protesto grubunda olmasına rağmen gözaltına alınmayan Semra Alimoğlu’nun da öğrenim bursu kesildi. Alimoğlu, "Protestodan sonra isimlerimizi almışlardı. Şubatta benim de bursum kesildi. Dilekçe ile nedenini sordum, ama yanıt alamadım" dedi.

