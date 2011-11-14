‘Sen Kürt, ben de Çerkes; hepimiz biriz’

T24 -

'Hırvatlar bizi yenince sen de üzülmüşsündür'

'Bana Kürt deyin'

'Annen üzülecek'

“Kartepe” isimli deniz otobüsünü kaçıran Mensur Güzel, tüm çağrılara rağmen eylemine son vermedi.PKK'lı Mensur Güzel, 12 saat sonra düzenlenen operasyonla öldürüldü.İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu’un, Mensur Güzel ile yaptığı 1.5 saatlik görüşmenin detayları ortaya çıktı.Akşam gazetesinde yer alan habere göre; ikna çabaları boyunca terör uzmanı olan Mutlu Ekizoğlu, Mensur Güzel'le teslim olması için Türkiye-Hırvatistan Milli maçından, PKK'ya kadar her konuda sohbet etti.Ekizoğlu, “Ben Kürt'üm ve anasaya değişikliği istiyorum” diyen Güzel'e “Ben de Çerkez'im. Bu yoldan geri dönüşün var. Türk ve Kürt halkı kardeştir. Biz bir bütünüz” yanıtını verdi.Ekizoğlu, PKK yapılanmasını tam olarak bilip bilmediğini sınamak için sorular yöneltti.Mensur Güzel, örgüt üyelerinden aldığı eğitim doğrultusunda PKK üzerine bildiklerini anlattı. Güzel, Kandil, Kazan Vadisi, Abdullah Öcalan ve Kürtlük üzerine bildiklerini söyledi. Güzel, üstleriyle sürekli görüştüğünü belirtti.Terör örgütünün beraberliği bölmek için gençlere tuzaklar kurduğunu anlatan Ekizoğlu, “Kimsenin canı yanmasın, gel teslim ol” dedi. Bu çağrılara Güzel'in hiç tepki vermediği öğrenildi.Geminin kaçırıldığı akşam oynanan Türkiye-Hırvatistan maçı da görüşmede gündeme geldi.Ekizoğlu şöyle konuştu: “Bak, bu akşam milli maçımız vardı. Hırvatlar bizi 3-0 yendi. Eminim bir Türk vatandaşı olarak buna sen de üzülüyorsun” dedi.Konuşurken sık sık duraklayan Güzel, konuyu anayasaya getirince Ekizoğlu, “Teslim ol, seninle anayasayı konuşalım, tartışalım” diye konuştu.Ekizoğlu'nun “Sana ne diye hitap edelim?” sorusuna Güzel, “Bana Kürt diye hitap edin” yanıtını verdi.Ekizoğlu “Örgüt senin hayatını önemsemeyebilir ama biz oradakilerin olduğu kadar senin de hayatını önemsiyoruz. Bir tane arkadaşın Kürt olduğu için zulüm gördü mü?' dedi. Güzel, bu soruyu “Hayır” diye cevapladı.Ekizoğlu, “Bu eylemin en çok da Diyarbakır'daki anneni üzecek. Sen bu eylemi sürdürürsen ve birine bir şey olursa annen bunun sıkıntısını çok yaşayacak. Unutma ki annen senin hayatını önemsiyor” dedi.Çağrılara olumsuz yanıt veren Mensur Güzel, teslim olmayacağını vurguladı.