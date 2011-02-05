‘Sen kimsin be adam!’ sözleri KKTC’de tartışma yarattı

T24

Miting son nokta



Erdoğan ne demişti?





‘Kıbrıs’ta 10 bin TL yok’





‘Besleme değiliz’



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük tepkisine neden olan Kıbrıs’ta 28 Ocak’ta yapılan miting.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 28 Ocak’ta KKTC’de yapılan mitingde, Türkiye karşıtı pankartların açılmasıyla ilgili olarak, “’Türkiye buradan çek git’ diyor. Sen kimsin be adam. Ülkemizden beslenenlerin bu yola girmesi manidardir” yönündeki sözleri adayı karıştırdı. Kıbrıs’ta, Erdoğan’ın açıklamalarını ekranlarda yorumlayan birçok izleyici, “Açıklamayı kabul etmiyoruz” dedi.Siyasi parti başkanları, “Biz besleme değiliz” derken, mitingi düzenleyen Sendika Platformu, 7 Şubat’ta Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünde “Erdoğan Kıbrıs Türk halkını aşağıladığı için” kınama eylemi yapacak. Sendikalar “geri adım atmayacağız” bildirisi yayınladı.Erdoğan, Bişkek dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta yapılan mitingin Rum tarafıyla beraber yapıldığını iddia etmiş ve KKTC’ye yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.“Benim başbakanlık müsteşarımın aldığı 5 milyar küsur. Beyefendi 10 bin lira alıyor bir de bu eylemi yapıyor utanmadan” diye konuşan Erdoğan, “Türkiye aleyhindeki eylemlere zemin hazırlanması kabul edilemez. Simdi bakıyorum, benden randevu istiyor, çağırıp kendisiyle konuşacağım, soracağız” demişti.Başbakan’ın “randevu istiyor” dediği kişinin 28 Ocak mitinginden önce Erdoğan’a “ülkede yaşanan sorunları” bir mektupla anlatan KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu olduğu iddia edildi.Erdoğan’ın da tepkisini çeken eylemler 15 Kasım 2010’da başladı. 15 Kasım’da ülkeye giden Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Cemil Çiçek, Ercan Havaalanında sendikalar tarafından protesto edildi. Sendikalar, “‘Cemil Çiçek senin maaşın ne kadar’, ‘Bu memleket bizim’, ‘Ülkemiz satılık değil’” pankartları astı. Tepkiler üzerine Çiçek, “Güney’dekilere benziyorlar” demişti. KKTC hükümeti uygulanan ekonomik paketten geri adım atmayınca Sendikal Platform, 2011 yılını “Toplumsal Varoluşu için Mücadele Yılı” ilan etti. Platform, 11 Ocak’tan itibaren süresiz grevler ve 28 Ocak’ta (Kıbrıslı Türklerin İngiliz Sömürge yönetimine karşı başkaldırdığı günün yıldönümünde) genel grev ve miting düzenledi.Mitinge muhalefet partileri tam destek verdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) (Mehmet Ali Talat’ın eski partisi), Demokrat Parti (DP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) eylemde paketi protesto etti. Yaklaşık 20 bin kişi toplandı.Mitingde, “Ankara yakamızdan elini çek”, “Ne memurunu ne paranı istemiyoruz”, “Has..tir” pankartları açıldı. Ayrıca “Kıbrıs Cumhuriyeti” bayraklarıyla, “Tek Kıbrıs sloganları” atıldı.“Kuzey Kıbrıs’ta son günlerde provokatif eylemler var. Güney’le beraber yapıyorlar. Bize ‘defol’ diyorlar. Türkiye’ye karşı böyle bir eyleme hakları yoktur. Benim müsteşarımın aldığı 5 milyar küsur... Beyefendi 10 bin lira alıyor bir de bu eylemi yapıyor utanmadan.‘Türkiye buradan çek git’ diyor. Sen kimsin be adam... Şehidim var gazim var, stratejik olarak ilgiliyim. Kıbrıs’ta Yunanistan’ın ne işi varsa Türkiye’nin Kıbrıs’ta stratejik olarak o işi var. Ülkemizden beslenenlerin bu yola girmesi manidardır. Destekliyoruz, karşılığının olması gerekmiyor mu?”Milliyet’e konuşan bir yetkili Erdoğan’ın maaşlar konusunda yanlış bilgilendirdiğini söyledi. Ülkede en yüksek maaşın net olarak 8.500 TL ile Cumhurbaşkanı’nın aldığını anlatan aynı yetkili, “Burada 10 bin TL maaş alan yok, KKTC’de bir müsteşar net olarak 6.500 TL maaş alır” dedi.Erdoğan’ın açıklamaları Kıbrıs’ta muhalefet partilerinin çok sert tepkisini çekti. CTP Genel Başkanı ve eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, “Türkiye’den beslenmek istemiyoruz” dedi. Soyer, “İngiltere’nin Yunanistan’ın ve Türkiye’nin stratejik çıkarı olabilir, Kıbrıs Türk halkı kendi geleceğini belirlemek istiyor. Yurdun sahibi Kıbrıslı Türklerdir. Çıkarı değil, varlığı söz konusudur” diye konuştu“Ben besleme değilim, Kıbrıs Türk halkı da değildir” diye konuşan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da Erdoğan’ın “yanlış bilgilerle dolu sözler” sarf ettiğini savundu. Denktaş, “Bu açıklamalar kabul edilemez. 50 kisinin yaptığını bütün topluma mal etmek doğru değildir” dedi.TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk halkının Erdoğan’ın kuklası olmadığını söyledi. “Bu açıklamalar Türkiye ile Kıbrıs Türkü arasındaki çatışmayı körükler” ifadelerini kullanan Çakıcı, “Kimse kulağımızdan ve burnumuzdan sağa sola çekerek bizleri oynatamaz” dedi.Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş da, mitingde yüzde bir bile oy almayanların açtığı pankartların Kıbrıs Türk halkının da tepkisini çektiğini kaydetti. Denktaş, “Bu soytarıların amacı Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının arasını açmaktır. Biz de Sayın Erdoğan’dan da fazla öfkeliyiz bunlara” dedi.KKTC Başbakanı İrsen Küçük basın açıklamasında, mitinge tepki gösterdi ve “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın olaya ilişkin değerlendirmelerinin duyduğu derin üzüntüden kaynaklandığı görülmektedir” dedi. Cumhurbaşkanı Derviş Erdoğlu tartışmayla ilgili olarak sessiz kalmak istediğini söyledi.