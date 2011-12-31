Şen: Erzik ve Aydınlar olmasaydı düşmüştük

T24 - Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen, UEFA İkinci Başkanı Şenez Erzik ve TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın sarı-lacıvertli külübün taraftarı olduğunu ifade ederek, “Onlar olmasalar ikinci lige düşmüş olacaktık” dedi.





Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanlarından Ali Şen, çarpıcı iddialarda bulundu.



Ali Şen, Fenerbahçe’nin şike soruşturmasında büyük ceza almamasının, UEFA İkinci Başkanı Şenez Erzik ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın sayesinde olduğunu öne sürdü.



Bugün gazetesine konuşan Şen, özetle şunları söyledi:



“Taraftarlar şunu bilsinler ki, UEFA İkinci Başkanı Şenez Erzik ile TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçeli olmasaydı, kulüp ikinci lige düşmüş olacaktı. O bakımdan taraftarlar, bu büyük Fenerbahçe'ye sahip çıkıp saygı göstermeliler. 50 yıllık Fenerbahçeli olarak ben böyle yapıyorum. Zaten, taraftarlar, kulübe ve FB'lilik ruhuna sahip çıkmamış olsalar idi, biz bugün çok kötü yerlerde olabilirdik.



Pek bilinmeyen bir konu vardır, onu size anlatayım. Tayyip Bey'i kulübe ikinci başkan yapacaktım. Şadan Kalkavan'la birlikte kendisiyle Aksaray'daki İSKİ binasında buluştuk. O gün Başbakan olar rahmetli Necmettin Erbakan, Erdoğan'ın FB'ye asbaşkan olmasına izin vermedi. Sonradan Erdoğan'la yardımlaştık. Hatta, Belediye Başkanı iken Samandra'daki tesislerimizin kurulmasına büyük destek oldu.



Aziz Yıldırım’ın başkanlığı devam ediyor. Kendisinin, kesin haklı çıkacağını hep beyan ediyor. Durumunu kolaylaştırıcı hiçbir düzenlemeye de sıcak bakmıyor. Kendisinden bu denli emin. Futbol Federasyonu’nun ve adaletin vereceği kararlara herkes saygılı olacaktır."





