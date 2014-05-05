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'Sen cumhurbaşkanı olunca parti çöker ama olsun'

Başbakan Erdoğan, trafik kazası geçiren danışmanı Ali İhsan Arslan'ı ziyareti sonrası vatandaşlarla kısa süreli sohbet etti

05 Mayıs 2014 10:54

Trafik kazası geçiren danışmanı Ali İhsan Arslan’ı ziyaret ettikten sonra Bağcılar Medipol Üniversitesi Hastanesi’nden ayrılan Başbakan Tayyip Erdoğan, kapıda bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Bir vatandaş da Erdoğan’a, "Seni Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz" diye bağırdı.Aynı vatandaşın, "Sen gidersen parti çöker ama, olsun" sözlerinin Başbakan’ı güldürdüğü görüldü.

 

Aynı anda birçok vatandaş Başbakan’dan idamın geri getirilmesini istedi. Bu konuda daha önce açıklama yaptığını söyleyen Erdoğan, "Benim teklifim iki tane var. Gönlüm, idam. Olmazsa ağırlaştırılmış müebbet" dedi. Bir kadın vatandaş, idamın bazı suçlular için uygulanması konusunda Erdoğan’dan ısrarcı oldu. Başbakan ise, "Şu anda bizim yasalarımızda idam olmadığı için diyorum ki, ağırlaştırılmış müebbet hapis" diye konuştu. Aynı kadın, "Hiç çıkarmayın" karşılığını verdi. Başbakan Erdoğan bu söze, "Ağırlaştırılmış müebbet hapiste çıkamıyor" yanıtını verdi.

 

Cumhurbaşkanlığı seçimi

 

Başbakan Erdoğan’a bir gazeteci, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı konusunda yaptığı "İstişare sürüyor" açıklamasını hatırlattı. Erdoğan, "Arkadaşlar, şu anda süreç devam ediyor. İstişare süreçlerimiz devam ediyor. Halkımızla kamuoyu araştırmalarımız devam ediyor. Bütün bunlardan sonra nihai kararımızı vakit gelince vereceğiz" diye konuştu.

 

Kentsel dönüşüm şikayeti

 

Göztepe Mahallesi sakinleri ise Başbakan’a kentsel dönüşüm konusundaki şikayetlerini iletti. Erdoğan, "Sizin gönlünüz olmadan hiçbir şey olmaz" karşılığını verdi. Bir vatandaş da, Medipol Hastanesi’nin atık merkezinin kaldırılmasını istedi. Erdoğan, hastane yöneticilerini çağırtarak konuyla ilgilenmelerini istedi.

 

'Sen cumhurbaşkanı olursan parti dağılır'

 

Bir vatandaş da Erdoğan’a, "Seni Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz" diye bağırdı.Aynı vatandaşın, "Sen gidersen parti çöker ama, olsun" sözlerinin Başbakan’ı güldürdüğü görüldü.

 

Hastanede 3,5 saat kaldı

 

Danışmanı Ali İhsan Arslan’ın durumunun iyi olduğu bilgisini veren Erdoğan, hastanede yaklaşık 3,5 saat kaldı. Erdoğan’ın içeride özel görüşmelerde bulunduğu açıklandı. Başbakan Erdoğan, Bağcılar’ın ardından Üsküdar’a geçerek annesi ile babasının mezarını ziyaret etti.

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