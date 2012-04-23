‘Sen bakansın, aramızda biraz ciddiyet olsun’

Başbakan Erdoğan’ın 23 Nisan Bayramı sebebiyle koltuğunu devrettiği Enes Karabulut, kendisine “görüşürüz” diyen Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e “Sen bakan, ben başbakanım. Aramızda ciddiyet olsun biraz” dedi.

Minik Başbakan Karabulut ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nu çok beğendiğini söyledi.

“Herhalde Milli Eğitim Bakanı’nı sevmiyorsunuz” sözleri üzerine Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, “görüşürüz” dedi.

Bunun üzerine devreye giren Erdoğan, “Bak sana ‘görüşürüz’ diyor Milli Eğitim Bakanımız, hemen dışarı çıkarman lazım” diye konuştu.

Bu sözler üzerine Karabulut, “Evet, sen bakansın; ben başbakanım. Aramızda ciddiyet olsun biraz” dedi.