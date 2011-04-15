Şen: 13 yaşının altındakiler Facebook kullanmasın!

T24- Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) İnternet Daire Başkanı Osman Nihat Şen, zararlı içerikli 60 bin sayfayı yasakladıklarını belirttikten sonra aileleri uyardı: 13 yaşından küçük hiçbir çocuk sosyal paylaşım sitelerini (MSN ve Facebook gibi) kullanmamalı.



Sanal alemi mercek altına alan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB), bugüne kadar “Uyar-Kaldır” yöntemiyle internetten çıkarttığı zararlı içerik sayısı 60 bini geçti. TİB İnternet Daire Başkanı Osman Nihat Şen çocukların korunması konusunda da aileleri uyardı Şen, “Özellikle çocuklar internet ortamında kendi kişisel bilgilerini asla kimse ile paylaşmasın. Aileler, gerekse öğretmenler bu tür tehditlere karşı çocukları sık sık uyarmalı” dedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun aldığı bir kararla, 6 ay içinde Türkiye’deki tüm internet sağlayıcıların abonelerine yönelik “çocuk”, “aile” ve “yurt içi internet” gibi farklı profillerde hizmet sunmaya başlayacağını bildiren Şen, çocuk ve ailenin korunmasına yönelik başlatılan bu çalışmanın son derece önemli olduğunu vurguladı.



Ödev yapmıyorlar



TİB İnternet Daire Başkanlığına bugüne kadar ulaşan ihbarların sayısı 269 bin 337 oldu. Söz konusu ihbarların büyük bir bölümü “müstehcen” içeriklerle ilgili olurken, sıralamayı Atatürk aleyhine yayınlar ve fuhuşa yönelik web sayfaları takip etti. Şimşek, Kayseri’de 3 çocuğun kaybolması ve aylar sonra bir cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından katil zanlısının internetteki profiline de dikkati çekti.







TİB Başkanı’ndan ailelere önemli uyarılar





* Çocuklar odalarında kesinlikle internet bağlantılı bilgisayarla baş başa bırakılmamalı. Bilgisayarlar oturma odalarında olmalı.

* Anne ve babalar internetin nasıl güvenli kullanılacağını mutlaka öğrenmeli.

* Aile içinde internetin güvenli kullanımına ilişkin zaman sınırlamasına yönelik kurallar getirilmeli.

* Ebeveynler internet kullanımında çocukları ile birlikte hareket etmeli.

* 13 yaşından küçük hiçbir çocuk sosyal paylaşım sitelerini (MSN ve Facebook gibi) kullanmamalı.

* Anne ve babalar çocukların sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarını sık sık kontrol etmeli.

* Çocuklarının sosyal ağlardaki arkadaşlarını ve mesajlaşma trafiği yakından gözlemlemeli.

* Bilgisayarlara “aile koruma” programları kurulmalı.

* İnternet servis sağlayıcıların sunduğu filtreleme seçenekleri tercih edilmeli.