T24 LogoT24 Logo
Gündem

Semt pazarları araç sürücülerine açıldı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- METEOROLOJİNİN dolu uyarısı ardından vatandaşlar kendilerine göre önlem alarak araçlarının zarar görmemesi için çaba harcadı

27 Haziran 2018 00:25

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- METEOROLOJİNİN dolu uyarısı ardından vatandaşlar kendilerine göre önlem alarak araçlarının zarar görmemesi için çaba harcadı. Avcılar\'a komşu ilçelerde yer yer dolu görüldüğü belirtilirken, şiddetli yağış uyarısı herkesi önlem almaya zorladı. Kimi battaniye, perde, yorgan, karton kutu, hatta binaların yalıtımında kullanılan köpüklerle araçlarını sarıp- sarmaladı. Belediye de bu uyarı üzerine Ambarlı, Gümüşpala başta olmak üzere tüm kapalı semt pazarlarını araç sahiplerine açarak burada park etmelerini sağladı.

(FOTOĞRAFLI)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DÖRTKARDEŞİSTANBUL DHA METEOROLOJİNİNAvcılarKimiBelediyeAmbarlı GümüşpalaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24