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Şemsiye altına gizlenerek hırsızlık yaptılar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da şemsiyeyle yüzlerini gizleyip bir işyerinden televizyon çalan 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı

07 Kasım 2017 14:21

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da şemsiyeyle yüzlerini gizleyip bir işyerinden televizyon çalan 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.
Polisi harekete geçiren hırsızlık olayı Kepez İlçesi Yükseliş Mahallesi\'ndeki bir kokoreççide meydana geldi. Geç saatlerde işyerinin önüne gelen M.E. ile E.R.L., yüzlerini şemsiyeyle kapatarak pencereden işyerine girdi. İkili içerideki televizyonu aldıktan sonra kaçtı. Olay sonrası harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, iki hırsızın peşine düştü. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını M.E. ile E.R.L.\'nin yaptığını tespit etti. Operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin. televizyonu G.D. adlı kişiye sattıkları ortaya çıktı. Belirtilen adreste yapılan aramalarda çeşitli ilçelerden çalınan bisiklet, bilgisayar ve evde yapıldığı tespit edilen sahte içki ele geçirildi.
Şüphelilerin hırsızlık anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan M.E. ile E.R.L. hırsızlıktan, G.D ise çalıntı mal alıp satmaktan adliyeye sevk edildi.

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