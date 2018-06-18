Şemsi Bayraktar: Tarım, 5 milyon 58 bin kişiye istihdam sağladı

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımın istihdama olan katkısının sürdüğünü bildirerek, “Tarım, Mart ayında 5 milyon 58 bin kişiye istihdam sağladı, işsizliği 1,8 puan düşürdü” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, mart ayında tarımda istidamın, geçen yıl Mart ayına göre 27 bin kişi azalmasına rağmen, istihdamdaki payının çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“2018 yılı Mart ayında 5 milyon 85 bin olan tarımda istihdamın, bu yıl Mart ayında 5 milyon 58 bine geriledi. Mart ayında tarımdaki istihdamın, Şubat ayına göre 75 bin kişi arttı. Haziran ayında 5 milyon 757 bin, Temmuz ayında 6 milyon 21 bin, Ağustos ayında 5 milyon 953 bin, Eylül ayında 5 milyon 854 bin, Ekim ayında 5 milyon 534 bin, Kasım ayında 5 milyon 297 bin, Aralık ayında 5 milyon 170 bin, Ocak ayında 4 milyon 963 bin, Şubat ayında 4 milyon 983 bin kişiye istihdam sağladı.”

‘TARIMIN İSTİHDAMDAKİ PAYI YÜZDE 17,7’

Mart ayında 28 milyon 499 bin kişi olan toplam istihdamın yüzde 17,7’sini tarımın karşıladığına, bu rakamın geçen yılın Temmuz, Ağustos aylarında yüzde 20,7, Eylül ayında yüzde 20,3, Ekim ayında yüzde 19,3, Kasım ayında yüzde 18,6, Aralık ayında yüzde 18,3, bu yılın Ocak, Şubat, Mart aylarında yüzde 17,7 olduğunu bildiren Şemsi Bayraktar, 2017 Mart ayında 27 milyon 489 olan toplam istihdamın da bir yıllık sürede 1 milyon 10 bin kişi arttığına dikkati çekti. Bayraktar, tarımın istihdamda yüzde 17,7, sanayinin yüzde 19,7 pay aldığını, inşaatın payının yüzde 7,3’te kaldığını, istihdamda en büyük payın yüzde 55,3 ile hizmetlerde olduğunu belirtti.

‘TARIM KADINLARDA İŞSİZLİĞİ 3,4 PUAN DÜŞÜRDÜ’

Şemsi Bayraktar, Mart ayında tarımda 2 milyon 864 bin erkek, 2 milyon 194 bin kadının istihdam edildiğini bildirdi. Erkeklerin yüzde 14,6’sının, kadınların yüzde 24,7’sinin tarımda çalıştığını, tarımın işsizliğin geri çektiğini belirten Bayraktar, Mart ayında tarımın kadınlarda işsizliği 3,4 puan düşürerek yüzde 16,3’ten yüzde 12,9’a, erkeklerde 1,1 puan düşürerek yüzde 9,9’dan yüzde 8,8’e, toplamda işsizliği 1,8 puan düşürerek yüzde 11,9’dan yüzde 10,1’e indirdiğini söyledi.