Şemsi Bayraktar: 1 kilo süt, 1 kilo yem almıyor

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sütün kilosunun 1 liraya satıldığını söyleyerek, \"1 kilo süt, 1 kilo yem almıyor. Süt fiyatlarını muhakkak yukarı çekmemiz lazım\" dedi.

Bayraktar, Taşköprü İlçesi\'nde Ziraat Odası binasının açılışını yaptıktan sonra Kastamonu Ziraat Odası Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Basın mensuplarına açıklama yapan Bayraktar, sofralarda hiçbir şeyi eksik bırakmadıklarını, sofrada bir şey eksik olmaya başladığı an çiftçinin kıymetinin anlaşılmaya başladığını söyledi. Bayraktar, her şeye rağmen inadına üretim yapan bir çiftçi topluluğu olduğunu söyledi.

Çiftçiye destek verilmesini isteyen Bayraktar şöyle konuştu:

\"Yapısal sorunlarla çiftçi boğuşurken gereken desteği vermezseniz Türkiye\'de üretemezsiniz, Türkiye\'de hayvansal üretim yapamazsınız, et üretemezsiniz, süt üretemezsiniz. Sütü de zor üretiyoruz. Türkiye\'deki ortalaması 1 lira. Yem 1 liranın üzerinde. Demek ki 1 kilo süt, 1 kilo yem almıyor. Süt fiyatlarını muhakkak surette yukarı çekmemiz lazım. Sanayici bugün fiyat vermiyor süte. 1 liraya biz bu işi götüremeyiz, 80 kuruşa biz bu işi götüremeyiz. Bu hayvanlar kesime gider. Et ve süt kurumu bugün devrede olmasa süt 70 kuruş. Bir tane ahırlarda hayvan kalmaz. O zaman sanayicimizin kendi ayağına kurşun sıkmaması lazım. Başka bir memleket yok, gideceğimiz başka bir memleket yok. Bizi besleyecek başka bir ülke yok. Bu ülkede kardeşçe kazan kazan politikasıyla onlar da kazanacak biz de kazanacağız. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak, birbirimizi koruyarak, gözeterek üretimimize devam edeceğiz. Biz onları koruyacağız ama onlar da bizi koruyacak. Biz bu şartlarda süt üretimi yapamayız. Sektör büyük sıkıntı içersinde. Bir an evvel süt fiyatlarını yükseltmelerini bekliyoruz. Yoksa aksi takdirde sütü yurt dışından bulmak zorunda kalırlar.\"



