Semra Özal'ı soyan hırsızlar yakalandı!

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’ın Sarıyer’deki villasını soyduğu ileri sürülen 11 kişi yakalandı.



Şüpheliler girdikleri evin Semra Özal’a ait olduğunu ertesi gün gazetelerden öğrendiklerini ve paniğe kapılarak altınları Şanlıurfa’ya götürerek toprağa gömdüklerini söylediler.



Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iki gün önce Bahçelievler, Küçükçekmece, Bağcılar ve Fatih’de tespit edilen yerlere baskın düzenledi, 12 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden birinin hırsızlık çetesi ile ilişkisinin olmadığı belirlendi. Bu kişi serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 11 kişinin sorguları sonunda 4’ünün Semra Özal’ın villasına girdiği belirlendi.



İki kere girmişler



Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheliler, villaya ön taraftan binaya tırmanarak girdilerini söyledi. Üç kişi ikinci kat penceresinden içeri girdi, bir kişi ise dışarıda kalarak gözcülük yaptı. Şüpheliler, ifadelerinde binanın ön tarafından girdikleri için arka tarafta bulunan polis kulübesini fark etmediklerini söyledi.



Şüpheliler ziynet eşyalarının bir bölümünü çaldı ve sonra kapıyı kullanarak dışarı çıktı. Ancak villada çok sayıda ziynet eşyası bulmaları üzerine şüpheliler geri döndü. Villada yeniden arama yapan hırsızlar buldukları yeni ziynet eşyaları ile birkaç parça eşyayı daha çaldı.



Bir metrelik çukura gömdüler



Hırsızlık Büro Amirliği'nde ifade veren hırsızlar, girdikleri evin Semra Özal’a ait olduğunu gazetelerden öğrendiklerini söylediler. Semra Özal’ın evini soydukları için polisin peşlerine düşeceğini tahmin eden şüpheliler, kendi aralarında plan yaptı. İki çete üyesi uçakla Şanlıurfa’ya gitti. İki şüpheli beze sardıkları ziynet eşyalarını şüphelilerden İbrahim D.'nin Ceylanpınar'daki Gaziantep Mahallesi'nde bulunan evin bahçesine 1 metrelik bir çukur kazarak gömdü.



Hırsızlık çetesinin başında Mete S.'nin bulunduğu belirlendi. Hırsızlıktan sabıkalı olduğu ortaya çıkan Mete S. polise “Biz evin ön tarafından girdik. Arkada polis kulübesi olduğunu bilmiyorduk. Zaten görsek girmezdik. Ertesi gün gazetelerde soyduğumuz evin Semra Özal’a ait olduğunu öğrenince yakalanacağımızı anlayıp evden aldıklarımızı toprağa gömdük” diye ifade verdi.



Nöbetçi polis uyumuştu



İddiaya göre 3 Ekim günü nöbetçi polis uyurken villanın duvarından atlayan hırsızlar bahçeye girmişti. Hırsızlar, birinci kattaki camın demirliklerinden tırmanarak ikinci katın penceresinden içeri girmişti. Semra Özal ile hizmetçisinin uyuduğu sırada eve giren hırsızlar, pırlanta, altın yüzük ve bileklik gibi ziynet eşyalarının bulunduğu kutu ile hizmetçiye ait diz üstü bilgisayar ve cep telefonunu çalmıştı. Villada 5 saat ipucu için inceleme yapan polis villaya doktor getirerek, Semra Özal’dan ve hizmetçisinden DNA için kan örneği almış, Semra Özal, ifadesinde çalınan eşyalarının içeriğini hatırlamadığını söylemişti.



Çalınan ziynet eşyaları geri verilecek



Polis, Semra Özal'a hırsızların yakalandığını haber verdi. Bir ekip, dün, Şanlıurfa'ya gitti ve ziynet eşyalarını saklanılan yerde ele geçirdi. Semra Özal, Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek önce ziynet eşyalarını tespit edecek. Tespitten sonra ziynet eşyaları Semra Özal'a teslim edilecek.



Polis çete üyelerinin Bakırköy ve Etiler’de de birçok eve girip hırsızlık yaptıklarının belirlendiğini söyledi. Şüphelilerin sorguları sürüyor.