Semra Özal'dan 'Kocasını zehirledi' diyen gizli tanığa sert yanıt

8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın zehirlenerek öldürüldüğü iddiasıyla açılan davanın dosyasına konulan gizli tanık Selçuk’un ifadeleri, Özal’ın eşi Semra Özal tarafından sert şekilde yalanlandı. Özal avukatı aracılığıyla gizli tanı hakkında "Görgüye müstenit bilgisi olmayan, sadece kulak dolgunluğu ile gerçekte olmayan vakıaları sanki vuku bulmuşcasına hayalinde genişleten uydurma senaryoları da mekan ve zaman ilavesi ile kuvvetlendirme çabasındaki, kendini gizleyen bu sözde tanık, insanların şeref, onur, haysiyet ve namus kavramlarını bir çırpıda yerle bir etmekten kaçınmayan, diline geldiği gibi konuşan garip bir varlıktır.” gibi sert ifadeler kullandı.

‘Hayali senaryolar’

Semra Özal’ın avukatı Ali Kemal Sinsoysal tarafından yapılan açıklamada, Vatan gazetesinde önceki gün yayınlanan, gizli tanık Selçuk’un İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçedeki iddiaların “kasıltı, hayal mahsulü ve iftira” olduğu belirtildi. Sinsoysal tarafından gönderilen “Tekzip” başlıklı açıklamada, tamamen dava dosyasına giren gizli tanık ifadesine dayanılarak yapılan ve “Turgut Özal’ın, şantaj yapılarak eşi Semra Özal’a zehirletildiği” iddiasına yer verilen haber hatırlatıldı. Haber metninin bir gizli tanığın, gizli tanıklık zırhı altında akla hayale gelmeyecek hayali senaryoları kaleme almasından başka bir şey olmadığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:



‘Diline geldiği gibi konuşan garip bir varlık’



“Görgüye müstenit bilgisi olmayan, sadece kulak dolgunluğu ile gerçekte olmayan vakıaları sanki vuku bulmuşcasına hayalinde genişleten uydurma senaryoları da mekan ve zaman ilavesi ile kuvvetlendirme çabasındaki, kendini gizleyen bu sözde tanık, insanların şeref, onur, haysiyet ve namus kavramlarını bir çırpıda yerle bir etmekten kaçınmayan, diline geldiği gibi konuşan garip bir varlıktır.”



‘Tedaviye muhtaç’



“Gizli tanık olarak, ağzına gelen her şeyi, mesnedi ve delili bulunmayan vakıları insanları karalamak ve yermek için, hiç çekinmeden ortaya atan bu insanın tedaviye ihtiyacı bulunduğu izahtan varestedir. Özal’ın eşi tarafından zehirlendiği iddiası tamamen hayal mahsulü bir savdır.”



‘Gizli tanık müessesinin kötüye kullanılmasına özel bir örnek’



“Dilekçe sahibinin burada saymaktan imtina ettiğim diğer çirkin isnat ve iftiraları da tamamen gerçek dışıdır. Bu çirkin ve hayali iddianın gerçekle uzaktan yakından bir ilişkisi kesinlikle yoktur. Özal ailesini ve Özal ismini karalamak için, özellikle uydurulmuş akıllara ziyan bir isnat ve özel kasıtlı iftiralardır. Bu kabil hayali ve mesnetsiz iftiralar, Özal ailesini değil, iftira sahibini bağlar. Bu örnek olay gizli tanıklık müessesinin kötüye kullanılmasının özel bir örneği olarak hafızalarda kalacaktır.”