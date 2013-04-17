Semra Özal: Turgut Özal şehit sayılsın, görevi başında öldürüldü!

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölümünün 20. yıldönümünde İstanbul Topkapı'daki kabri başında anıldı. Törende konuşan Semra Özal, 'eşinin görev başında öldürüldüğünü' söylerek, ''Şehit kabul edilmesini istiyorum" dedi.



8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın bugün 20. ölüm yıldönümü. Merhum cumhurbaşkanı ölümünün 20. yıldönümünde Topkapı'daki kabri başında anıldı.

Merhum cumhurbaşkanının büyük oğlu Ahmet Özal ise anjiyo olduğu için anma törenine katılamadı.

Törende, Turgut Özal'ın birlikte çalıştığı bazı siyasilerin yanı sıra vatandaşlar da yer aldı.

Törende konuşan Semra Özal, 'eşinin görev başında öldürüldüğünü' söylerek, ''Şehit kabul edilmesini istiyorum" dedi.

Semra Özal, eşinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada zamanaşımının söz konusu olmadığını da savundu.

Suikast iddiasına dayanan Özal'ın ölümüyle ilgili soruşturmada zamanaşımına bir gün kala dün iddianame kabul edilmişti.

Tek şüpheli, Ergenekon davası sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, Özal'ı zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak.



Gül: Milletimiz Özal'ı unutmayacak



Bu arada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Özal'ın vefatının 20. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Gül, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Türk milletinin yetiştirdiği değerli bir lider, siyaset ve devlet adamı olarak büyük bir memleket sevdasıyla çalıştığını ve üstlendiği bütün görevlerde ülkeye önemli hizmetlerde bulunduğunu bildirdi.

Özal'ı rahmet ve saygıyla andığını belirten Gül'ün mesajı şöyle:

"Turgut Özal, milletimizin yetiştirdiği değerli bir lider, siyaset ve devlet adamı olarak, büyük bir memleket sevdasıyla çalışmış, üstlendiği bütün görevlerde ülkemize önemli hizmetlerde bulunmuştur. Dünyanın gittiği istikameti çok iyi gören Turgut Özal, Türkiye'nin bu istikamet doğrultusunda gerçekleştirdiği değişimlere öncülük etmiş, demokrasimizin gelişmesi, ekonomimizin dışa açılması ve ülkemizin kalkınması sürecinde büyük hamlelere imza atmıştır.

Şahsiyeti, fikirleri, idealleri, başarıları ve Türkiye'nin önünü açan hizmetleriyle Türk siyasi hayatına damgasını vuran Turgut Özal, milletimizin engin sevgisine mazhar olmuştur. Aziz milletimiz Turgut Özal'ı unutmayacak, daima hayırla yad edecektir. Turgut Özal'ın vefatının yıl dönümünde, ailesine bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum."



'Son nefesine kadar demokrasi için mücadele etti'



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatının yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında "Türkiye’nin değişim ve dönüşümüne, dünyayla bütünleşmesine öncülük eden Özal, engellere ve olumsuzluklara rağmen asla yılmamış; son nefesine kadar, demokrasimizin gelişmesi, ülkemizin refahı ve kalkınması için samimiyetle mücadele etmiştir" ifadelerine yer verdi.

Başbakan Erdoğan’ın yayımlanan mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Değerli devlet adamı 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal bürokrat, başbakan ve cumhurbaşkanı olarak, değerli hizmetlerde bulunmuş,örnek kişiliğiyle milletimizin takdirini kazanmıştır. Türkiye’nin değişim ve dönüşümüne, dünyayla bütünleşmesine öncülük eden Özal, engellere ve olumsuzluklara rağmen asla yılmamış; son nefesine kadar, demokrasimizin gelişmesi, ülkemizin refahı ve kalkınması için samimiyetle mücadele etmiştir.

Milletimizin gönlünde mutena ve müstesna bir yer edinen Özal, inanıyorum ki, her zaman değerli hizmetleriyle anılacak, hayırla yad edilecektir. Bu düşüncelerle, vefatının 20. yıldönümünde 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor, bu kapsamda düzenlenecek anma etkinliklerine başarılar diliyorum."