-SEMRA ÖZAL İFADE VERMEYE GİTMEDİ İSTANBUL (A.A) - 25.10.2010 - Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, talimatla ifadesinin alınması için Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne çağrılan eşi Semra Özal'ın sağlık sorunları nedeniyle adliyeye gelemediği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Özal'ın ölümüne ve suikast girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Özal'ın eşi Semra Özal 'tanık' olarak ifadesinin talimatla alınabilmesi için bugün Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne çağrıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermek üzere bugün Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelmesi beklenen Semra Özal'ın, sağlık sorunları nedeniyle adliyeye gelemediği ve savcılığa ilgili sağlık raporunu gönderdiği kaydedildi. Özal'ın ifade vermek için gelecek hafta adliyeye gelmesinin beklendiği bildirildi.