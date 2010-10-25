T24 LogoT24 Logo
Gündem

SEMRA ÖZAL İFADE VERMEYE GİTMEDİ İSTANBUL (A.A) 

25 Ekim 2010 20:28

-SEMRA ÖZAL İFADE VERMEYE GİTMEDİ İSTANBUL (A.A) - 25.10.2010 - Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, talimatla ifadesinin alınması için Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne çağrılan eşi Semra Özal'ın sağlık sorunları nedeniyle adliyeye gelemediği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Özal'ın ölümüne ve suikast girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Özal'ın eşi Semra Özal 'tanık' olarak ifadesinin talimatla alınabilmesi için bugün Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne çağrıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermek üzere bugün Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelmesi beklenen Semra Özal'ın, sağlık sorunları nedeniyle adliyeye gelemediği ve savcılığa ilgili sağlık raporunu gönderdiği kaydedildi. Özal'ın ifade vermek için gelecek hafta adliyeye gelmesinin beklendiği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24