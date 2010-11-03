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SEMRA ÖZAL İFADE VERDİ ANKARA (A.A) 

03 Kasım 2010 18:55

-SEMRA ÖZAL İFADE VERDİ ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Özal'ın eşi Semra Özal'ın ifadesine başvuruldu.  Semra Özal, oğlu Ahmet Özal ile geldiği Ankara Adliyesinde, özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hamza Keleş ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Görüşen'e ifade verdi. İfadenin alınması yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü. Semra Özal, adliyeden ayrılırken, gazetecilerin sorularını, ''Yargıya intikal etmiş bir konu hakkında konuşulur mu?'' diyerek, yanıtsız bıraktı. Ahmet Özal ise gazetecilere, daha önce soruşturmayla ilgili İstanbul'da ifade verdiğini anımsatarak, bugün ek ifadesinin alınmadığını bildirdi. ''Annesinin ifadesi alınırken, babasının saç telleriyle ilgili konunun gündeme gelip gelmediğine'' ilişkin soru üzerine Özal, ''Sorulduğunu sanıyorum tabii. Ama, ifadede ben kendisinin yanında değildim. Kendisinin verdiği bilgi ve belgelerden haberim yok'' dedi. Özal, ''Bugün saç telleri var mıydı?'' sorusuna, ''Hayır. Sanmıyorum. Şu anda onun sırası değil'' karşılığını verdi. Turgut Özal'ın mezarının açılıp açılmayacağına yönelik soru üzerine Özal, ''Onlar için daha çok erken. Daha dinlenmesi gereken çok insan var'' ifadelerini kullandı. Özal, ''İddialarda aynı noktada mısınız?'' sorusu üzerine, ''Gayet tabii ki. Zaman içinde çıkacak olan yeni ifadeler, yeni bilgiler, belgeler ve şahitlerle bu olayın netleşeceği kanaatindeyiz'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''Bugün, ilk kez verilmiş bir şey var mı?'' sorusu üzerine ise Özal, ''Yüzde yüz vardır. Var, çok var'' diye konuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sekizinci Cumhurbaşkanı Özal'ın ölümüyle ilgili basında yer alan haberler üzerine resen soruşturma başlatmıştı. Özal'a 1988'de düzenlenen suikast girişimiyle ilgili de yine basında yer alan haberler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, soruşturma dosyası ''yetkisizlik'' kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Her iki soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında birleştirilmişti.

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