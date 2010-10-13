Semra Özal: Eşimi zehirlediler

T24 - Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, "Ben eşimi zehirlediklerini düşünüyorum" dedi.

Kanaltürk televizyonunda yayınlanan Merkez Siyaset programına telefonla katılan Semra Özal çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Semra Özal'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar:

- Ambulans olsaydı hastaneye sedye ile getirilirdi. Garsonu ve yaveri kucaklayarak makam aracına götürmüşler. Orada doktor yoktu.

- Hastaneye iki kişinin kollarında sürükleherek getirildi bunlar görüntülerde mevcut. Bir televizyon kanalında izledim ambulans gelmiş olsaydı hastaneye sedye ile girmez miydi ?

- Ben eşimin zehirlendiğini düşünüyorum

- Turgut Bey'in hayatında yemediği iki şey vardı: Biri kuru fasülye diğeri limonata

- Kaya Toper ve yanındaki iki kişi bir kokteyle gitmek için ısrar ettiler, Bulgar Konsolosluğu'nun bir kokteyliydi. Israrlara dayanamayıp oraya gittiler.

- Akşam eve geldiginde ben kendisine yemek hazırlamıştım, bana birşey yemeyeceğini söyledi. Bende kendisine "Orada birşeyler mi yedin?'' diye sordum, "Hayır birşey yemedim sadece bir bardak limonata içtim" dedi.

- Ben kendisine "Turgut Bey sen hayatında limonata içmezsin" dedim, o da bana

"Kokteylde 'Sayın Cumhur başkanım siz içki içmiyorsunuz sadece sizin için hazırladık bu limonatayı' dediler, bende ayıp olmasın, madem benim için hazırlanmış deyip bir bardak içtim" dedi.

- Ben bu limonatadan şüpheleniyorum



