Bir yıl cezaevinde tutukluluğun ardından serbest bırakılan ve ertesi gün yeniden tutuklanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul gözaltına alındı.

Evinin önü ve sokaktaki polis ablukasına tepki gösteren Semra Kuytul, polislere tepki gösterdi. Polis kameralarının önüne gelen Semra Kuytul, "Bu güvenlik tedbirleri azalmadan, bu insanlar gidemiyorlar evlerine. Ayıp denen bir şey var. Komşularımız mağdur, mahalle mağdur. Bakkal bakın kepengini indirmiş ya adam sizin yüzünüzden. Bakkalın önü kapalı. Kapıdan çıkıyorum buraya kadar bir adımlık yer yok araçlardan dolayı. Ayıp denen bir şey var ya. Gitti aldınız götürdünüz daha ne. Bu rezaleti bitirin Türkiye'ye rezil oluyorsunuz. Bir yıldır bir taşkınlık mı gördünüz böyle burayı sarıyorsunuz. Biz şimdiye kadar itidalli davrandık taşkınlık yapmadık yine yapmayacağız ama kendinizi rezil ediyorsunuz" dedi.

Semra Kuytul, tepkinin ardından gözaltına alındı.

Furkan Vakfı'ndan açıklama

Öte yandan, Furkan Vakfı yaptığı açıklamada Semra Kuytul'un gözaltına alınmasını kınadı. Açıklamada, "Fikir özgürlüğünü savunan, ancak kendilerine muhalif tek bir sese dahi tahammül edemeyen bir yönetimin adı, asla demokratik bir yönetim olamaz! Yapılan zulümleri bir kez daha halkımızın vicdanına sunuyor, her muhalif sesin susturulmaya çalışıldığı ülkelerin fikir özgürlüğü ve adaletten fersah fersah uzaklaştıklarını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" denildi.