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Dünya

Semptomlar üzerine test yapıldı; Hindistan'daki hayvanat bahçesinde 8 aslanda Koronavirüs tespit edildi

04 Mayıs 2021 15:43

Hindistan’da bir hayvanat bahçesinde 8 aslanın Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Hindistan’ın Hyderabad şehrindeki Nehru hayvanat bahçesinde 8 Asya aslanının Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. 

Koronavirüs'e yakalanan aslanlarda öksürük, iştahsızlık gibi semptomların görülmesi üzerine Covid-19 testi uygulandı.

Hücresel ve Moleküler Biyoloji Merkezi (CCMB) hayvanat bahçesinde bulunan toplam 12 aslandan 4’ü erkek, 4’ü dişi olmak üzere 8 aslanda virüsün tespit edildiğini açıkladı.

Hayvanat bahçesi Yöneticisi Dr Siddhanand Kukrety konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Aslanların Covid-19 semptomları gösterdiği doğru. Uzmanlar aslanların nasıl enfekte olduğunu tespit etmek üzere inceleme başlattı" dedi.

 

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