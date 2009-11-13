Şempaze, yüzünde kemik bırakmadı

Bir tülün ardından konuşan talihsiz kadının saldırıda yüzündeki kemiklerin büyük bölümü kırılmış, şempanze, ellerini, burnunu, dudaklarını ve gözkapaklarını koparmıştı. Hayvan, Charla'nın kafa derisinden de büyük bir parça kopardı.



Sadece bir parmağı kalan kadın doktorlar tarafından yüzünde özel olarak oluşturulan bir delik sayesinde yalnızca sıvı besinlerle beslenebiliyor. Yüzünü gizlemek için siyah bir tülün arkasına hapsolan kadın, "Böyle olmak zorunda olan benim. İnsanlar değil. O yüzden ne diyecekleri de umurumda değim" diyerek, Oprah'ta yüzünü açtı. Saldırının boyutunun ve dehşetinin inanılmazlığı da böylece görüldü.



Connecticut, Stamford'da meydana gelen saldırıyı hatırlamadığını ve şu anda korkunç yaralarına rağmen acı duymadığını söyleyen Charla, "Hatırlamak istemiyorum, çünkü bunun nasıl bir şey olduğunu hayal edemiyorum. Sağlığıma kavuşmak istiyorum. Kabuslarla uyanmak istemiyorum" diye konuştu.



Travis'in her zaman korkutucu bir hayvan olduğunu söyleyen Charla, "Bir keresinde bahçede koşturup duruyor, ağaçlara tırmanıyordu. Sırtıma atlayıp, Saçımdan büyük bir tutam kopardıİnsanlara şunu söylemek istiyorum. Egzotik hayvanlar çok tehlikeli ve onlar etrafta olmamalılar" dedi.



Charla, şimdi kendisine yüz ve el nakli yapılmasını istiyor.



Ohio'daki 46 yaşındaki bir hastaya yüz naklinin yapıldığı Cleveland Kliniği'nde tedavi görüyor. Charla, şempanzenin sahibi Sandra'ya 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Ayrıca gerekli önlemleri almadığı için devlet aleyhine de 150 milyon dolarlık dava açabilmek için ilgili merciye başvurdu.



Şempanze 14 yaşındaydı ve adı Travis'ti. TV reklamlarında ve televizyon dizilerinde oynayan Travis'in kadına neden saldırdığıyla ilgili yapılan soruşturmalardan tam olarak bir sonuç alınamadı. Ancak hayvan üzerinde yapılan toksikoloji testlerinde bir anti anksiyete ilacı olan Xanax'a (zanaks) rastlandı. Bu ilacın saldırıdaki etkisiyle ilgili ise bir kanıta ulaşılamadı.