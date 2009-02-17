Şempanzenin cinneti acı sonla bitti

Yerel gazete Stamford Advocate'deki habere göre, 15 yaşındaki 80 kiloluk Travis, Connecticut eyaletindeki Stamford'da sahiplerinden Sandra Herold'ı, onun bir arkadaşını ve olay yerine çağrılan 2 polis memurunu yaraladı.Haberde, bir polis memurunun şempanzeyi öldürdüğü ve bunun bir "nefsi müdafaa" olduğu belirtildi.Travis, 2003'te Coca Cola reklamında rol almıştı. Çok iyi eğitim almış olan Travis, kendi kendine giyinmeyi, yemek yemeği, kumandayı kullanarak televizyon seyretmeyi ve sahibinin bilgisayarıyla oynamayı biliyordu. Travis'in öfkeye kapılma nedeni ise bilinmiyor.