T24 LogoT24 Logo
Dünya

Şempanzenin cinneti acı sonla bitti

ABD'de bir reklamda rol alan şempanze, nedeni anlaşılamayan bir öfke nöbetine tutulunca polis tarafından öldürüldü

17 Şubat 2009 02:00

ABD'de bir reklamda rol alan şempanze, nedeni anlaşılamayan bir öfke nöbetine tutulunca polis tarafından öldürüldü.

Yerel gazete Stamford Advocate'deki habere göre, 15 yaşındaki 80 kiloluk Travis, Connecticut eyaletindeki Stamford'da sahiplerinden Sandra Herold'ı, onun bir arkadaşını ve olay yerine çağrılan 2 polis memurunu yaraladı.

Haberde, bir polis memurunun şempanzeyi öldürdüğü ve bunun bir "nefsi müdafaa" olduğu belirtildi.



Travis, 2003'te Coca Cola reklamında rol almıştı. Çok iyi eğitim almış olan Travis, kendi kendine giyinmeyi, yemek yemeği, kumandayı kullanarak televizyon seyretmeyi ve sahibinin bilgisayarıyla oynamayı biliyordu. Travis'in öfkeye kapılma nedeni ise bilinmiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24