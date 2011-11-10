-Semih Yağcı sıralamaya giremedi PARİS (A.A) - 10.11.2011 - Fransa'nın başkenti Paris'de devam eden Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda Semih Yağcı koparmada 14. oldu, silkmede ve toplamda da sıralamaya giremedi. Şampiyonanın 6. akşam seansında podyuma çıkan erkekler 77 kilo sporcusu Semih Yağcı, koparmadaki ilk hakkında 150 kiloyu kaldıramadı. İkinci hakkında 150 kiloda başarılı olan Semih, üçüncü hakkında ise 153 kiloyu denedi, ancak başarılı olamadı ve 150 kiloluk kaldırışıyla 14. oldu. Koparmada altın madalyayı Çinli Xiaojun Lu 170 kiloyla elde ederken, gümüş madalya 166 kilo ve tartı avantajıyla diğer Çinli sporcu Dajin Su, bronz madalya da 166 kiloyla Ermeni sporcu Tigran Gevorg Martirosyan'ın oldu. Semih Yağcı silkmedeki ilk hakkında 186 kiloda başarılı olamadı. 2. hakkında da 186 kiloyu deneyen ve başarılı olamayan Semih Yağcı sakatlanınca son hakkına gelmedi. Böylece Semih Yağcı silkmede sıfır çekti ve sıralamaya giremedi. Silkmede dünya şampiyonu 206 kiloyla Çinli sporcu Dajin Su, dünya ikincisi 205 kiloyla Çinli sporcu Xiaojun Lu, dünya üçüncüsü de 203 kiloyla Güney Koreli sporcu Jaehyouk Sa oldu. Silkmedeki son hakkını kullanmayan ve yarışmadan çekilen Semih Yağcı toplamda da sıralamaya giremedi. Toplamda ilk sırayı 375 kiloyla Çinli Xiaojun Lu alırken, ikinciliği 372 kiloyla diğer Çinli sporcu Dajin Su, üçüncülüğü ise 360 kiloyla Güney Koreli Jaeyouk Sa kazandı.