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Spor

Semih'ten kötü haber

29 Eylül 2008 03:00


Fenerbahçe'de 1 hafta dinlendirilmesi gerektiği açıklanan golcü oyuncu Semih Şentürk, yarınki Dinamo Kiev maçında yer alamayacak.


Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Ukrayna'nın Dinamo Kiev ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Luis Aragones yönetiminde Samandıra Kamp Merkezi'nde yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmana, sakatlığı bulunan futbolculardan Semih katılmadı. Antrenman sırasında Fenerbahçe TV'de yapılan açıklamada, kulüp doktorunun Semih'in 1 hafta güçlendirme çalışması yapacağını bildirdiği ifade edildi.

Golcü futbolcunun Dinamo Kiev ve hafta sonu oynanacak kayserispor maçlarında forma giyemeyeceği kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Josico da antrenmana çıkmayarak salonda çalıştı.

Bu arada, uzun bir sakatlık döneminden sonra takımla birlikte çalışmalara başlayan Deivid'in hafta sonunda yapılacak Kayserispor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.

Fenerbahçeli futbolcular, akşam saatlerinde Samandıra Kamp Merkezi'nde kampa girecek. Diğer yandan, antrenmanın basına açık bölümünü Ukrayna'nın TRK televizyonu da takip etti.

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