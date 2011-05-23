Semih'ten ayrılık sinyali!

T24 - Spor Toto Süper Lig’de 2010-2011 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe futbol takımı, mangal partisinde basınla bir araya geldi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde üst sahada gerçekleştirilen etkinlikte, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve futbolcular birlikte yemek yeyip basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Şampiyon Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan en kıdemli oyuncu olma özelliği taşıyan Semih Şentürk’ten transfer açıklaması geldi.



Semih, kendisine yöneltilen “Sözleşmen bitiyor. Ne yapacaksın?” sorusuna karşılık olarak, “Her futbolcu oynamak ister tabi ki. Ben de oynamak istiyorum. Bu sene yeterince süre aldığımı da düşünmüyorum. Milli takıma gideceğim şu an onun için bu tür şeyleri düşünmüyorum. Milli takım kampından sonra ailemle de oturup birlikte karar vereceğiz.” dedi.





'ÇOK MUTLUYUM'



Mehmet Topuz, bu sezon takım olarak zor virajlardan geçtiklerini, Türkiye Kupası’ndan elendiklerini ardından da devre arasında takım olarak oturup konuştuklarını belirterek, "Nasıl hedefe ulaşırız diye konuştuk ve dün de şampiyonluğu ilan ettik. Çok mutluyum. Bize inanan ve güvenen taraftarlarımıza armağan ediyorum" dedi.

Topuz, Kayserispor’daki performansından farklı olarak teknik direktör Aykut Kocaman’ın saha içinde yeni görevler verdiğini ve bunu iyi şekilde uygulamaya çalıştığını vurgulayarak, "Aykut Kocaman’a bana görev verdiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.





'HİSSETTİĞİNİZ ZAMAN DENEMENİZ GEREKİR'



Fenerbahçe’ye şampiyonluğu getiren Sivasspor maçında 41. dakikada gol atan Selçuk Şahin ise karşılaşmada iki takımında pozisyonlar bulduğuna işaret ederek, "Hissettiğiniz zaman denemeniz gerekir. Ben de öyle yaptım" ifadesini kullandı.

Şahin, bu sezon Trabzonspor ile kafa kafaya müthiş bir yarış içinde olduklarını anımsatarak, "Geçen yıl hem Trabzonspor hem Türkiye Kupası’nda hem ligde bizi üzmüştü. Şimdi aynı üzüntüyü onlar yaşıyor. Futbol bu. Onların üzüntülerini geçen yıl yaşadıklarımız nedeniyle anlayabiliyorum. Verdikleri mücadele için de tebrik ediyorum" dedi.





'KİMSE BEKLEMİYORDU'



Miroslav Stoch, ligin ikinci yarısında müthiş bir performans ortaya koyduklarını belirterek, "İlk yarıdan sonra çıkış yapacağımızı kimse beklemiyordu. Çok iyi bir performans ortaya koyarak şampiyonluğa ulaştık" diye konuştu.

'ŞAMPİYONLUKTA UFAK BİR ROL OYNADIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Guiza, bu sezon takım kaptanı Alex ve Niang’ın şampiyonluk için çok önemli katkılar yaptığına dikkati çekerek, "Ben çok ufak bir rol oynadım. O da zaten beni mutlu ediyor. Önemli olan takımın ikinci yarıda büyük direnciydi. Bu sayede kazandık. taraftarlara armağan etmek istiyorum" diye konuştu.

'HER FUTBOLCU GİDEBİLİR...'

Gökhan Gönül, Fenerbahçe’de aldığı ücretten hiç bir zaman mutsuz olduğunu dile getirmediğini söyledi. Fenerbahçe’nin futbolcusuna hak ettiği değeri verdiğini bildiren Gönül, "Mutlaka Avrupa’da bir kulüpte oynayacağım" şeklinde bir hayalinin olmadığını, Fenerbahçe’nin de menfaatlerine uygun bulunması ve Fenerbahçe’den daha iyi bir kulüpten teklif gelmesi halinde sarı-lacivertli ekipten ayrılabileceğini dile getirdi.

Gönül, "Her futbolcu gidebilir, her futbolcu alınabilir. Kulübün menfaatleri doğrultusunda başkanım da göndermeyi istiyorsa teklifi kabul edebileceğimi söyledim. Fenerbahçe’den daha iyi bir kulüp olmadığı sürece başka bir kulübe gitmeyeceğim" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sürdüğünü bu nedenle başka bir kulüple transfer görüşmesinin mümkün olmadığını belirten Gönül, tüm futbolcular için

transfer gelişmelerinin 1 ay içinde netlik kazanacağını kaydetti.