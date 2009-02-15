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Spor

'Semih'le takımın karakteri değişiyor'

Fenerbahçe kaptanı Alex, hat-trick yaptığı Hacettepe maçından sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu.

15 Şubat 2009 02:00

Fenerbahçe kaptanı Alex, hat-trick yaptığı Hacettepe maçından sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı yıldız Alex, “Yaşamı dayak yediğiniz zaman öğreniyorsunuz. Biz de bu hafta bayağı bir dayak yedik. En tepeden en aşağıya çok acımasızca eleştirildik. Bunlardan dersler çıkarmamız gerekiyordu. Biz de bunu yaptık. İlk 15 dakikada 2 gol atmıştık. Son dakikalara girerken maç 7-0 olmuştu fakat hâlâ gol arıyorduk. Nasıl bir ruhla mücadele edebileceğimizi herkese gösterdik. Ben uzun süredir futbolun içerisindeyim. Bu çok güzel bir galibiyet fakat bundan sonra zorluklar bizi beklemeye devam ediyor. Özellikle gelecek hafta çok zor bir maç oynayacağız. Bu yüzden aynı ciddiyetle çalışmaya devam etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Alex, Semih’in ilk 11’de oynaması ile ilgili de “Semih oynadığı zaman takımın karakteri değişiyor. Topu daha fazla tutan, takımı rahatlatan bir tarzı var. Güiza ise topu önüne isteyen bir oyuncu. Ama aralarında kıyaslama yapmak olmaz tabii ki. Hocamızın önünde seçenekleri var, o anda hangisi uygunsa onu kullanıyor” dedi.

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