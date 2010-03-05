Semih'in talipleri artıyor

T24 - Sporting Lizbon’un sportif direktörü Costinha, Fenerbahçeli Semih Şentürk’le sezon sonunda temasa geçeceklerini belirtti.



Portekiz'in Sporting Lisbon Kulübü’nde 1 hafta önce göreve başlayan sportif direktör Costinha, Fenerbahçeli Semih Şentürk'ü yakından takip ettiklerini açıkladı.



Portekiz’deki ‘relvado.com’ sitesindeki habere göre, Atletico Madrid ve Villarreal'in de transfer listesinde yer alan Semih'i Lisbon Kulübü’nün bir süredir izlediği ve golcü futbolcuyla sezon sonunda temasa geçileceği belirtildi.



Geçtiğimiz yılın aralık ayında Fenerbahçe kulübü , Semih'in sözleşmesinde yer alan opsiyon maddesini işleme koyarak, golcü futbolcunun mukavelesini 1 sene daha uzattığını federasyona bildirmişti. Ancak Semih, avukatları aracılığıyla buna itiraz ederek, kendisinden habersiz yapılan bu işlemin geçerli olmaması için federasyona başvurmuştu.



İki cephe arasındaki konu hala çözüme kavuşmamışken, Semih Şentürk'ün talipleri de artıyor.