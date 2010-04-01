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Spor

Semih'in nöbeti bitiyor!..

Fener’de yönetimin sözleşmesini kendisine sormadan uzatmasını kabul etmeyerek ipleri koparan yıldız oyuncu Fulham'la anlaştı.

01 Nisan 2010 03:00

T24 - Fener’de yönetimin sözleşmesini kendisine sormadan uzatmasını kabul etmeyerek ipleri koparan yıldız oyuncu rotayı Ada’ya çevirdi. Semih’in Fulham’la prensipte anlaşmaya vardığı ifade edildi

Semih Şentürk’ün nöbeti bitiyor!... Fenerbahçe’de Teknik Direktör Christoph Daum’la yıldızı bir türlü barışmadığı için ilk 11’de şans bulamayan milli futbolcunun, devre arasında yönetimle yaşanan sözleşme krizi sonrası kulüple ipleri kopardığı ortaya çıktı. Semih’in İngiliz Premier Ligi ekiplerinden Fulham’la anlaştığı bildirildi.


Tuncay Şanlı'dan yardım almış

Yönetimin devre arasında sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini kendisine haber vermeden uzatması üzerine Futbol Federasyonu’na başvurup, yeni anlaşmayı kabul etmeyen yıldız futbolcunun bu krizin ardından kendine takım aramaya başladığı öğrenildi. Semih’in Ada kulüpleriyle bağlantısını Tuncay Şanlı’nın sağladığı ifade ediliyor.


Başkan Yıldırım sıcak bakmıyor

Fulham’la yüzde 90 anlaşan “Nöbetçi golcü” sezon sonu yönetimle son bir kez görüşüp kararını verecek. Semih’in kalmak için yıllık 2.5 milyon euro ve ilk 11’de oynama garantisi isteyeceği konuşuluyor. Ancak Başkan Aziz Yıldırım’ın devre arasındaki kulübü TFF’ye şikayet eden starın kalmasına sıcak bakmadığı belirtiliyor.



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