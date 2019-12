-SEMİH'İN NİYETİ NBA'DE KALMAK İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - NBA ekiplerinden Boston Celtics'e transfer olan milli basketbolcu Semih Erden, bir an önce oraya adapte olarak, NBA'de kalıcı olmayı hedeflediğini söyledi. NBA Yaz Ligi'nde Boston Celtics forması giydikten sonra Türkiye'ye dönerek, Dünya Şampiyonası hazırlanan (A) Milli Basketbol Takımı'nın kampına katılan Semih, Fenerbahçe Ülker ile şampiyonluk yaşadıktan sonra NBA'de şampiyon bir takıma gittiğini kaydederek, ''Boston Celtics çok köklü bir takım. NBA'in en iyi takımlarından biri. Fenerbahçe Ülker'de şampiyonluk yaşayıp, NBA'de şampiyon bir takıma gittiğim için çok mutluyum'' dedi. NBA'deki ilk hedefinin bir an önce oraya adapte olmak olduğunu vurgulayan Semih, ''İlk yapmak istediğim şey oraya adapte olmak. Sonra da aldığım süreleri en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Aldığım süreyi en iyi şekilde değerlendirip, ikinci senemi şekillendirmeyi hedefliyorum'' diye konuştu. -''NBA'DA YENİ BİR SAYFA AÇMAK LAZIM''- NBA'e giderek hayalini gerçekleştirdiğini,NBA'de kalıcı olmak için sabırlı olmak gerektiğini vurgulayarak milli basketbolcu, ''Orada sabırlı olmak lazım. Buradan oraya birşey taşımamak gerekiyor. Buradaki her şeyi unutup yeni bir sayfa açmak lazım. Oraya gittiğimizde öyle yapacağız'' şeklinde konuştu. -''PARAYI ARKA PLANDA TUTTUM''- Semih Erden, NBA'e giderken parayı arka planda tuttuğunu, kariyerini düşündüğünü söyledi. ''Şimdilik para mühim değil'' diyen Semih, ''Kariyerimiz için bir takım şeyleri göze alıyoruz. O yüzden şimdi parayı arka planda tuttum. Ama illa ki oynadıktan sonra para gelecektir'' diye konuştu. (A) Milli Basketbol Takımı'nın Dünya Şampiyonası hazırlıklarını da değerlendiren Semih, ''ABD'den döner dönmez milli takım kampına katıldım. Şu anda ortam çok güzel. Herkes özveride bulunuyor. Önümüzde zorlu bir Bormio kampı var. Hedefleri her zaman büyük tutmak lazım. Biz en iyi şekilde mücadele edip, Dünya Şampiyonası'ndan alnımızın akıyla çıkacağız'' diyerek sözlerini tamamladı.