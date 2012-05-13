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Spor

Semih'in Muslera'dan topu alması taraftarları ikiye böldü!

Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanına konuk olduğu karşılaşmada ilginç bir pozisyon yaşandı

13 Mayıs 2012 14:07

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği karşılaşmada ilginç bir pozisyon yaşandı. Fenerbahçe'nin maçın ilk dakikalarında Semih ile bulduğu ilginç gol Cüneyt Çakır tarafından geçerlilik kazanmadı.

Mücadelenin 8. dakikasında Fenerbahçe Emre ile korner kullandı ve Galatasaray kalecisi Muslera kale sahası önünde topu kontrol etti. Uruguaylı kalecinin meşin yuvarlağı degajla uzaklaştıracağı sırada araya giren Semih Şentürk, topu ağlara gönderdi. Pozisyonda Semih'in Muslera'ya hiç bir temasta bulunmadığı göze çarparken pozisyona yakın olan hakem Cüneyt Çakır, golü geçerli saymadı.

Semih ve diğer Fenerbahçeli futbolcuların gol itirazlarına karşılık Cüneyt Çakır golün iptal kararında israr etti ve maçın henüz başında gelen gol geçerlilik kazanmadı. Yaşanan bu pozisyon maçın ilginç bir anı olarak akıllarda kaldı...

 

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