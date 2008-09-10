Semih'e Stuttgart kancası

Bundesliga'nın güçlü ekibi VFB Stuttgart, Fenerbahçe'nin golcüsü Semih Şentürk'e kanca attı. Alman milli golcüleri Mario Gomez'in, takımdan ayrılacak olması üzerine harekete geçen VFB Stuttgart'ın Semih'i kadrosuna almak için girişimler başlattığı belirtildi.



Fenerbahçe ve Türkiye A Milli takımının golcüsü Semih Şentürk Almanya Bundesliga yolunda. Yıldıray Baştürk ve Serdar Taşçı'nın formasını giydiği VFB Stutgart, Semih'i kadrosuna almak için girişimler başlattı. Santraforları Alman Milli golcü Mario Gomez'in takımdan ayrılacağından yola çıkan Suttgart'ın Semih için yılda 2,5 milyon Euro ödemek için hazır olduğu kaydedildi. Ünlü Türk golcü futbolcuyla ön görüşmelerin yapıldığı belirtilirken, Fenerbahçe'ye ödenecek bonservis bedelinin ise henüz netleşmediği bildirildi.



Gomez'in yerine



Semih'in transferinin Aralık ayında gerçekleşeceğini belirten Stuttgart yöneticileri" Mario Gomez takımdan ayrılmak istiyor. Manchester City ile Bayern Münih takımları tekliflerini tekrar yenilediler. Gomez'den boşalacak olan boşluğu attığı gollerle kendisini kanıtlayan Fenerbahçeli golcü Semih'le doldurmayı planladık." açıklamasını yaptılar.