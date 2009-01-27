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Spor

Semih'e Juve kancası

Semih Şentürk, sarı-lacivertli takımda hocalarının gözüne bir türlü girmeyi başaramasa da Avrupa kulüplerinin gündeminde...

27 Ocak 2009 02:00

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Semih Şentürk, sarı-lacivertli takımda hocalarının gözüne bir türlü girmeyi başaramasa da Avrupa kulüplerinin gündeminden düşmüyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Yıldız oyuncuya sezon başında talip olan İtalya'nın dev kulüplerinden Juventus'un, yeniden Semih defterini açtığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre İtalyan kulübü; şubat sonunda, ligin 22. haftasında Kadıköy'de oynanacak F.Bahçe-Sivas maçında golcü futbolcuyu izleyecek.

Juventus'un bu maç için F.Bahçe Kulübü'nden davetiye talebinde bulunduğu öne sürüldü.

İtalya kaynaklı haberlere göre Juventus, sezon başında bonservisine 8 milyon euro teklif ettiği ama alamadığı Semih Şentürk için rakamı 12 milyon euroya kadar yükseltti ve transfer için kısa süre içinde sarı-lacivertli kulübün kapısını çalabilir.

KAZANDIRACAK

Semih'in transfer söylentileri hakkında yakınlarıyla yaptığı konuşmalarda kulübüne para kazandırmadan asla başka bir takıma gitmeyeceğini kesin bir dille ifade ettiği öğrenildi. Bilindiği gibi Tuncay, Ümit ve Serhat Fenerbahçe'ye para kazandırmadan Avrupa'ya gitti.

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