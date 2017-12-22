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Semiha Yankı: Ben artık dinozorlaştım

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da bir özel okulun gecesinde sahneye çıkan Semiha Yankı, sanat yaşamında 45 yıla yaklaştığını belirterek, “Ben bu çocuklardan biraz daha diriyken sahnelere çıkmıştım

22 Aralık 2017 13:15

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da bir özel okulun gecesinde sahneye çıkan Semiha Yankı, sanat yaşamında 45 yıla yaklaştığını belirterek, “Ben bu çocuklardan biraz daha diriyken sahnelere çıkmıştım. Hala sahnedeyim. Ben artık dinozorlaştım. Bakalım beni daha hangi nesiller dinleyecek\" dedi.
Antalya özel bir okul, 2017 yıl sonuna özel bir gece düzenledi. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen \'45\'likler Sanat Gecesi\'ne okulun eğitim kadrosu, öğrenci velileri, öğrenciler ve konuk sanatçı olarak Semiha Yankı davet edildi. Öğrencilerden oluşan koro gece boyunca nostaljik eserleri seslendirdi. Velilerin büyük ilgi gösterdiği gecede öğrencilerin performansı beğeniyle izlendi. Sanatçı Semiha Yankı, öğrencilerin performansını hem dinleyip alkışladı hem de cep telefonuyla görüntüledi.
\'DİNOZORLAŞTIM\'
Semiha Yankı, öğrencilerden sonra sahneye çıkıp, \'Seninle bir dakika\' adlı sevilen şarkısını söyledi. Gecenin 45\'likler üzerine kurulu olmasından dolayı çok memnun olduğunu belirten Yankı, Türkiye\'nin müzik geçmişine sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Sanatçıların kolay yetişmediğini, 40 yılı aşkın süredir sahnelerde olduğunu kaydeden Yankı, “Böyle genç yeteneklerin geçmişimizi takip etmesi ne kadar gurur verici ve güzel. Sizlerden rica ediyorum. Lütfen geçmişimizi, hayatını müziğe adamış sanatçıları unutmayın, unutturmayın. Sanatçılar çok kolay yetişmiyor. Ben bu çocuklardan biraz daha diriyken sahnelere çıkmıştım. Hala sahnedeyim. Ben artık dinozorlaştım. Bakalım beni daha hangi nesiller dinleyecek?\" dedi. Yankı\'nın \'Dinozorlaştım\' ifadesi kültür merkezindeki davetlilerce dakikalarca alkışlandı.
Okulun genel müdürü Ümit Yapar, gece anısına Yankı\'ya plaket verdi.

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