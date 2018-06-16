Semiha, 50 kilometre Avrupa barajını yakaladı

SUMY,(DHA)

Milli yürüyüşçü Semiha Mutlu Özdemir, Ukrayna\'da katıldığı yürüyüş müsabakasında 20 kilometre derecesiyle Avrupa Şampiyonası 50 kilometre barajını yakaladı.

Berlin\'de düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesinde Semiha Mutlu Özdemir, 50 kilometre barajını yakalayarak ilk kez düzenlenecek olan kadınlar 50 kilometre yarışına katılmaya hak kazandı.

Ukrayna\'nın Sumy kentindeki yarışmada 20 kilometrede yarışan Mutlu Özdemir, finişe 1.38:40 ile geldi. 31 yaşındaki milli yürüyüşçü, böylece 50 kilometre branşı için 20 kilometre mesafesinde belirlenen 1.39:00\'ı geride bırakarak vizeyi aldı.

Berlin 2018 için daha önce baraj geçen yürüyüşçüler; 20 kilometre erkeklerde Salih Korkmaz ve 20 kilometre kadınlarda Meryem Bekmez olmuştu.

Bu arada Sumy\'deki yarışmada erkekler 20 kilometrede yarışan Mert Atlı, istediği dereceyi yapamadı. Mert, yarışı 1.30:18\'lik derecesiyle 9. olarak noktaladı.

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