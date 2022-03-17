Semih Yalçın: MHP zararlı çıkmaz, öngörümüz oylarımızın artacağı yönünde

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AKP ile TBMM’ye sundukları seçim yasası teklifinin Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’ni etkisiz kılmak amaçlı olduğu görüşüne ilişkin olarak, “Gelecek Partisi'nin lideri ‘İktidar olacağı' diyor. Niye ürküyorlar? Niye birden bu iddialardan vazgeçip de meclise girip girmemekten, milletvekili çıkarıp çıkaramamaktan bahsediyoruz. Hodri meydan. Kanun herkes için geçerli. Böyle daha iyi olmadı mı? Artık oylardan başkası istifade ediyordu. Bu demokrasiye uygun mu? Değil. Şimdi herkes kendi oyunu alacak. Herkesin boyunun ölçüsünü göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Yalçın, “Neden 2018'de bu şekilde düzenlenmedi?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"2018'de niye yapmadınız?" derseniz hiç kimse yeni bir şey yapamaz. Bazı eksiklikler olabilir. Biz demedik mi, 2023 yılına kadar sistemin eksiklikleri giderilecek diye. Eksiklik zuhur ettikçe giderilmesi gerekir. Cumhur İttifakı DEVA, Gelecek ve diğer küçük partiler için bu kararı çıkarmıyor. Daha uygulanabilir, daha meşru, daha demokratik bir sistem için yapıyor.”

Teklifin TBMM'ye geldiğinde barajın yüzde 5'e düşürülebileceği söylemini duymadığını ifade eden Yalçın, “Bu cenahta öyle bir şey gündeme gelmedi” dedi.

"MHP zararlı çıkmaz"

Teklifin “baraj sorunu olan MHP'nin TBMM'ye girmesini sağlamak için düşünüldüğü” ve “MHP'nin yeni sistemle grup bile kuramayabileceği” iddialarına da yanıt veren Yalçın, “MHP zararlı çıkmaz efendim. Biz 2018'in oylarına bakıp düşünmüyoruz. Öngörümüz oylarımızın artacağı yönünde” diye konuştu.

Yalçın, “MHP'nin seçime AK Parti listelerinden girmek gibi bir düşüncesi var mı?” sorusuna da, “Ağzıma bile almam. Bizim seçmen üç hilali görecek kardeşim” yanıtını verdi.

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