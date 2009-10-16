Semih Yağcı'dan altın madalya

Polonya'nın Wladyslawowo kentinde devam eden Avrupa 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkan Türk Milli Takımı sporcularından Semih Yağcı, koparmada altın madalya kazandı.

77 kiloda mücadele eden Semih Yağcı, koparmada 154 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi olurken, silkmede 176 kilo ile dördüncü sırada yer aldı. Semih Yağcı, toplamda 330 kiloyla yine dördüncü oldu.

Şampiyonada bu akşam saat 20.00'de, bayanlar artı 75 kiloda Sibel Altıntaş ile Umman Gürçay podyuma çıkacak. Şampiyonanın son gününde ise yarın erkekler 94 kiloda Resul Elvan saat 16.30'da, 105 kiloda İsmail Erdemir ise 18.00'de madalya mücadelesi verecek.

Milli Takım kafilesi Pazar günü Türkiye'ye dönecek.