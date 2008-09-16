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Spor

Semih ve Edu Porto'da yok

16 Eylül 2008 03:00


Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ilk maçında yarın Porto ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, özel bir uçakla Portekiz'e gitti. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları geçmeyen Semih ve Edu maç kadrosuna alınmadı.

Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda yarın deplasmanda FC Porto ile karşılaşacak Fenerbahçe, Portekiz'e gitti.

Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla, Porto'ya hareket etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, yarınki maç için 19 kişilik kadroyu belirlerken, sakatlığı bulunan Semih kadroda yer almadı.

Semih'in yanı sıra sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Edu, Deivid, Vederson, Tümer ile Can ve Deniz de kafilede bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin 19 kişilik maç kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Volkan Demirel, Volkan Babacan, Gökhan, Önder, Yasin, Roberto Carlos, Selçuk, Josico, Maldonado, Burak, Kazım, Alex, Emre, Uğur, Güiza, Lugano, İlhan, Ali, Gürhan.

Fenerbahçe, yarın akşam FC Porto ile yapacağı maçın ardından İstanbul'a hareket edecek. Sarı-lacivertlilerin, 18 Eylül Perşembe sabah saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

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