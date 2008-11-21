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Spor

Semih ve Carlos yok

Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de Ankaragücü ile 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

21 Kasım 2008 02:00


Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de Ankaragücü ile 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Luis Aragones yönetiminde Samandıra Tesisleri'nde çalıştı. Akşam, basına kapalı olan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, ardından 3 grupa ayrılarak dönüşümlü biçimde top çalma çalışması yaptı ve ayak tenisi oynadı.

Semih ve Roberto Carlos'un katılmadığı antrenmanda, milli takımlardan dönen oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla yetindi. Fenerbahçe, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam üzeri özel bir uçakla Ankara'ya gidecek.

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