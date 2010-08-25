-SEMİH VE BİLİCA ANTRENMANA KATILMADI İSTANBUL (A.A) - 25.08.2010 - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın sahasında Yunanistan'ın PAOK takımı ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde sportif direktör ve teknik sorumlu Aykut Kocaman yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular gruplar halinde yapılan pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maçla idmanı tamamladı. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Semih ve Bilica antrenmana katılmazken, bu iki oyuncunun tedavilerinden sonra çalışmalarını tesislerde yaptıkları bildirildi. Gökhan Ünal ve Berk kondisyoner Alper Aşçı, Volkan Demirel ise bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde, takımdan ayrı olarak sahada ve salonda çalıştı. Fenerbahçeli futbolcular, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.