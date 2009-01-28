Semih ve Arda dünyayı solladı

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) yaptığı 2008 yılında dünyanın en popüler futbolcuları anketinde Türk futbolcular Arda Turan, Semih Şentürk ve Hamit Altıntop dünya yıldızlarını geride bıraktı.



Galatasaray'ın milli futbolcusu Arda Turan topladığı 88 bin 321 oyla 6. olurken, Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Semih Şentürk 42 bin 24 oyla 8'inci, Bayern Münih'te forma giyen Hamit Altıntop ise 6 bin 409 oyla 16. sırayı elde etti.



Üç futbolcu, dünyanın önemli futbolcuları Cristiano Ronaldo, Messi, Kaka, Raul, Beckham, İbrahimovic ve Torres gibi futbolcuları geride bırakmayı başarırken, Galatasaray'ın Avustralyalı futbolcusu Harry Kewell da ilk 100'e girmeyi başardı. Kewell, 2 bin 498 oyla 33. olurken, ilk 100'e Türkiye'den başka futbolcu giremedi.



FIFA tarafından dünyada yılın futbolcusu seçilen Manchester United'ın Portekizli futbolcusu Ronaldo, IFFHS'nin oylamasında 5 bin 246 oyla 21. olurken, Barcelona'da oynayan Arjantinli Lionel Messi 4 bin 688 oyla 24'üncü, Milan'da forma giyen Kaka 3 bin 528 oyla 29'uncu, Ronaldinho 32'nci, Raul 36'ncı, Beckham 39'uncu, İbrahimovic 40'ıncı, Torres 46'ncı, Gerrard 53'üncü, Robinho 54'üncü, Henry 56'ncı, Ribery 64'üncü, Eto'o ise 68. sırada yer alabildi.



IFFHS'nin 2008 yılının en popüler futbolcuları oylamasında ilk 10'a giren futbolcular şunlar:



Futbolcu-----------------------Ülkesi------------Takımı--------------Oy



1.Mohamed Aboutreika.......................Mısır......................Al-Ahly Cairo............... 301837

2.Oscar David Suazo...........................Honduras..............Benfica........................283829

3.Marcos.................................................Brezilya...................Palmeiras.................155282

4.Faisal Agab Sido...............................Sudan.....................Al-Merreikh.................104521

5.Rogerio Ceni.....................................Brezilya...................Sao Paulo......................94622

6.ARDA TURAN....................................Türkiye................... Galatasaray.................. 88321

7.Alireza Vahedi................................... İran..........................Perspolis........................82597

8.SEMİH ŞENTÜRK........................... Türkiye.................... Fenerbahçe....................42024

9.Yasser Al-Qahtani.......................... S.Arabistan............. Al Hilal.............................38698

10.Dario Srna......................................Hırvatistan...............Shakhtar Donetsk..........20443

16.Hamit Altıntop................................ Türkiye..................... Bayern Münih.................6409

33.Harry Kewell.................................. Avustralya................Galatasaray....................2498

