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Spor

Semih uğurlu geliyor

Semih Şentürk'ün ilk 11'de başladığı 6 lig maçının 5'i kazanırken, sadece birinde sahadan beraberlikle ayrılarak puan kaybetti.

10 Şubat 2009 02:00


Fenerbahçe, milli futbolcu Semih Şentürk'ün ilk 11'de başladığı 6 lig maçının 5'i kazanırken, sadece birinde sahadan beraberlikle ayrılarak puan kaybetti.

Fenerbahçe'de, Turkcell Süper Lig'in 20. haftasındaki Hacettepe maçında, sarı kart cezalısı Güiza'nın yerine kadroda yer alması beklenen Semih Şentürk'ün 11'de başladığı lig maçları, sarı-lacivertli ekip için iyi geçiyor.

Teknik direktör Aragones'in, ligin ikinci bölümünde henüz 11 kişilik kadroda görevlendirmediği forvet oyuncusu, Güiza'nın yokluğunda 11'de yer alma fırsatı bulacak.

Fenerbahçe, ''Nöbetçi Golcü'' diye anılan Semih'in bu sezon 11 kişilik kadroda yer aldığı 6 maçın 5'ini kazanıp, 1'inde berabere kaldı.

Semih'in ilk 11 de yer aldığı maçlarda Fenerbahçe, çift forvetli kadrolarla sahaya çıkarak rakiplerine karşı etkili oldu.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle çok sayıda maçta oynama fırsatı bulamayan Semih'in 11 kişilik kadroda yer aldığı maçlar ve Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar şöyle:

2. hafta
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2 – 0
7. hafta
Kocaelispor-Fenerbahçe: 2 – 3
8. hafta
Fenerbahçe-Bursaspor: 5 – 2
9. hafta
Eskişehirspor-Fenerbahçe: 2 – 2
10. hafta
Fenerbahçe-Galatasaray: 4 – 1
11. hafta
Fenerbahçe-Ankaraspor: 2 – 0

Bu arada, Semih, 11 kişilik kadroda yer aldığı son Ankaraspor maçının 13. dakikasında sakatlanarak, 2 ay takımından uzak kalmıştı.

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