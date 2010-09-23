-SEMİH TEDAVİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 23.09.2010 - Fenerbahçe, Kasımpaşa ile 27 Kasım Pazartesi günü yapacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda, futbolcular 2 grup halinde salonda ve sahada, çabukluk ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Sarı-lacivertlilerde dünkü idmanda Yobo ile girdiği ikili mücadelede sol ayak bileğinden sakatlanan Semih'in tedavi olduğu bildirildi. Sakatlıkları bulunan Emre ve Uğur, bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde çalışırken, Volkan Demirel'in ise tedavisine devam edildiği kaydedildi. Tedavisini İspanya'da sürdüren Güiza ise antrenmanda yer almadı. Fenerbahçe, akşam basına açık yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.