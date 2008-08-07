Semih tarihe geçti

Tempo24-



Macaristan'ın MTK Budapeşte ekibini 5-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Fenerbahçe'de 4 gol atan Semih Şentürk, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta 4 gol atan ilk Türk futbolcu oldu.



1999 yılında geldiği Fenerbahçe'de yedek kulübesinden gelerek attığı gollerle ün yapan 25 yaşındaki futbolcu, kariyerini 2007-2008 sezonundan itibaren parlatmaya başladı.



27 maçta oynayıp sezonu 17 golle gol kralı olarak tamamlayan Semih, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Fenerbahçe'ye attığı 2 golle katkı yaptı.



2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselen A Milli Takım'ın en çok göze çarpan oyuncularından biri olan golcü oyuncu, İsviçre, Hırvatistan ve Almanya maçlarında kaydettiği kritik gollerle, yarı final yolunda büyük katkı sağladı.



Turnuvayı millilerin en çok gol atan oyuncusu olarak kapatan Semih Şentürk, 2008-2009 sezonuna da 'kaldığı yerden' başladı.



Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında MTK Budapeşte'yi tarihi bir farkla 5-0 yenen Fenerbahçe'de, Macar filelerini 4 kez sarsan golcü oyuncu, sarı-lacivertli kulüp tarihinde Avrupa kupalarında bir maçta en çok gol atan oyuncu oldu.



Semih ayrıca, 1971-72 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda Finlandiya'nın Mikkeli takımı karşısında 4 gol atan Eskişehirsporlu Fethi Heper'in unvanına da ortak oldu.



Övgü yağıyor



Bu arada UEFA, Fenerbahçe'nin MTK Budapeşte'yi 5-0 yenip, tur atlamasını, ''Fenerbahçe'nin tur atladığı maçta Semih parladı'' başlıklı haberle duyurdu.



UEFA'nın internet sitesinde yer alan ve ''Semih Şentürk, Fenerbahçe'nin enerjik bir oyunla 3. tura yükselmesine, attığı 4 golle katkı sağladı'' denilen haberde, ilk maçtaki 2-0'lık galibiyet nedeniyle, ''Türk devi''nin Macaristan'a kendine güvenir bir şekilde gittiği belirtildi.



İspanyol spor basınının manşetlerinde de Semih Şentürk vardı. Fenerbahçe'nin 4 golünü atan Semih Şentürk ön plana çıkan isim olurken, Marca gazetesi ''Semih'in pokeri'' başlığını attı.



''Luis'in Fenerbahçesi Macaristan'ın şampiyonunu küçük düşürüyor'' ifadesini kullanan gazete, ''Fenerbahçe, Macaristan'ın başkentinde askeri bir geçit yaptı'' yorumunda bulundu. Gazete, Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Daniel Güiza'nın ilk yarı birkaç gol pozisyonunu boşa harcadığını ve ''Semih'in önünde tek adam olarak oynatılmaktan rahat olmadığını'' savundu.



AS gazetesi de ''Semih'in büyük gecesinde Fenerbahçe gol yağdırıyor'' başlığı altında, Luis Aragones'in takımının MTK Budapeşte karşısında ''gösteri yaptığını'' belirtti. Gazete, Semih'in ''4-4'lük bir futbolcusu olduğunu'' yazdı.

