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Spor

Semih, takımla çalıştı İSTANBUL (A.A)

22 Ocak 2012 17:50

-Semih, takımla çalıştı İSTANBUL (A.A) - 22.01.2012 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.  Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü Kayserispor maçında forma giyen oyunculara yenileme programı uygulanırken, diğer futbolcular pas organizasyonları ve çift kale maç yaptılar.  Sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Semih Şentürk, takımla çalışmalara başladı.  Sakatlıkları bulunan Serdar Kesimal, Selçuk Şahin, Sezer Öztürk ve Bekir İrtegün, kendileri için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı. Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını yarın öğlen saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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